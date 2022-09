Determinante reacción de Guillermina Valdés ante una posible reconciliación con Marcelo Tinelli

Posteo MArcelo Tinelli.jpg

En la imagen, se ve un dibujo romántico, con las manos unidas realizando una especie de "por favor", y un corazón con alas sobre él, con la oración "Qué perdemos con intentarlo?".

Luego de la contundente publicación, los internautas se comenzaron a preguntar qué pasaba con la relación entre Marcelo y Guille, y ella recogió el guante, respondiendo de la misma manera.

guillermina valdés respuesta a marcelo tinelli.jpg

"Cabeza alta. Vista al frente. Sonrisa hasta donde alcance. Todo va a estar bien", fue la frase de Omarr Concepción que eligió la empresaria, acompañada de "lindo atardecer mis bombones", y un emoji de corazón.

Lo cierto es que al ver la nota de PrimiciasYa, Guillermina Valdés deciddió aclarar desde su cuenta de Twitter que no hubo reconciliación con Tinelli. Luego, cuando este portal le consulto de manera directa por el tema, ella señaló: "No voy a hablar del tema. Solo quise aclarar que no es así. Un beso y gracias por escribirme".

Guillermina Valdés

Marcelo Tinelli renovó el look y se sinceró sobre su presente sentimental

Marcelo Tinelli se encontraba comprando ropa por pleno barrio de Palermo para renovar su estilo cuando fue descubierto por las cámaras de LAM (América TV), y se refirió no sólo a su presente sentimental, sino que también a los cambios en la segunda temporada del Canta conmigo Ahora.

"Estamos preparando la segunda parte, va a ser más corta", contó y reveló que el 10 de octubre culmina la primera parte del ciclo de El Trece. Respecto de las novedades de la nueva temporada del reality, adelantó que "estamos haciendo algunos cambios con el jurado".

El ex de Guillermina Valdés consideró que tuvieron "una muy buena primera temporada", aunque reveló que considera una "cierta rigidez del fotmato" que quisiera cambiar.

"La construcción en la televisión es una construcción a largo plazo, nosotros queremos hacer un programa que vea la gente, que le guste", aseguró.

El conductor confirmó que el premio de la segunda parte del certamen de canto será de diez millones de pesos, al igual que la actual, y se definió como un fanático del producto televisivo, aunque le hará cambios a ciertos detalles del formato internacional.