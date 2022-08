El tierno gesto de Marcelo Tinelli con una fan que quería conocerlo: "Construimos la relación..."

tinelli fan 2.jpg Marcelo Tinelli invitó a desayunar a Gabriela Villar, una fan con que comenzó charlar vía redes durante la pandemia y soñaba conocerlo personalmente.

En tanto, ahora el cabezón la invitó a desayunar, y de esa manera cumplirle el sueño a Villar de conocerlo personalmente. "Lo abracé y no paraba de llorar. Pasamos media hora charlando de todo: del programa, de lo que veía, porque siempre fui crítica con él, pero desde el afecto...", aseguró la fiel seguidora. En tanto, agregó que "Después hubo una charla, que no la voy a decir, pero puedo asegurar que él es alguien muy generoso que quiso tener un acto muy generoso conmigo que no acepté. Nos despedimos y Silvina me dijo que por lo que necesitara, ellos estaban".

Claro que la fan de Marcelo Tinelli contó cómo se produjo el primer contacto con su ídolo: "Hace poco más de un año, cuando él volvía a la conducción, le mandé un mensaje de WhatsApp y le conté que la pandemia había sido muy dura y que lo extrañaba muchísimo". Y detalló: "Él me contestó. Sin poder creerlo, le pregunté si era él. Entonces me grabó un audio donde me dijo que le emocionaba y que se ponía contento de que me hubiera gustado su regreso".

Por último, Gabriela explicó que junto a Tinelli comenzaron un ida y vuelta, donde concluyó que "Siempre le contaba que él era parte de mi familia, porque para mí es como si fuera un hermano y creo que por eso es que construimos la relación que tenemos hoy en día".

tinelli fan 1.jpg El conductor de Canta Conmigo Ahora y su fan, Gabriela Villar.

El viaje de Marcelo Tinelli con sus hijos y El Tirri a Bariloche

Tras su separación definitiva de Guillermina Valdés, la cual fue anunciada en público hace unos meses, Marcelo Tinelli aprovechó para irse unos días a Bariloche en invierno con sus hijos y El Tirri.

marcelo tinelli.jpg El viaje de Marcelo Tinelli, sus hijos y su primo El Tirri a Bariloche, donde aprovecharon para esquiar tal como lo hacen todos los inviernos.

El conductor de Canta Conmigo Ahora hace unos días se mostró feliz desde la nieve junto a su clan: sus hijos Candelaria, Lorenzo, Micaela, Juanita, Francisco y su primo, Luciano El Tirri.

Así, Marcelo Tinelli se fotografió junto a su familia en la nieve y compartió con emoción la foto grupal de todos juntos unidos y de cómo su hijo más chico, Lorenzo, disfruta de la nieve.

"Amor total. Lolo la rompe esquiando", indicó en una de sus historias en Instagram. "Esquiando con un día de sol increíble", agregó en otra postal. Por último, en una foto de su hija Juanita muy cariñosa con su hermano Lolo, expresó: "Me voy a dormir con esta imagen los amo".