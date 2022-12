Diego Brancatelli habló del tenso momento que vivió en Qatar: "No hubo..."

Embed

"Ahí lo tienen a Brancatelli, en un Carrefur de Doha, el nacional y popular", dijo muy agresivo un hombre que lo comenzó a filmar con su celular.

Y siguió: "No se pueden sacar dólares del país, es una locura sacar dólares del país, pero ahí lo tienen a Brancatelli, en un Carrefour de Doha con toda la plata nuestra. Esas son las personas que nos roban la plata y después salen del país a gastar dólares".

Sin darle tanta importancia, el periodista K decidió contestar "A lo Messi": "Andá pa`allá bobo", le dijo, haciendo referencia a la frase que inmortalizó el capitán argentino luego del partido en cuartos de final contra Países Bajos.

diego brancatelli 3.jpg

Qué dijo Diego Brancatelli sobre el tenso momento que vivió en el supermercado en Qatar

Diego Brancatelli utilizó su cuenta de Twitter para referirse a este episodio en el supermercado de Qatar tras la trascendencia que tomó en los medios y redes sociales el video y aclaró que no lo vivió como un "escrache".

"Gente buen día! En Doha son 8:30. Me despierto y tengo el teléfono estallado de gente que me quiere solidarizándose por el “escrache”(?) en un supermercado. Les agradezco a todos pero no hubo ningún escrache. Ni me afectó ni siquiera lo recordaba", explicó el periodista.

diego brancatelli 1.jpg

Y agregó: "Vamos Argentina!!!!!! Los quiero a todes. Besis!!!!!! (Repito: no inventen noticias con NADA)".

"Así de mal estoy en este momento! Jajaja Sean felices. Como lo somos acá!", desafió Brancatelli junto a unas fotos con sus hijos a pura sonrisa desde Qatar.