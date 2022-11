Tras el feroz cruce tuitero, Diego Brancatelli le respondió a Santi Maratea pero el influencer redobló la apuesta

En tanto, luego de una larga disquisición junto a sus compañeros televisivos, Diego Brancatelli ironizó "Él es un genio, es brillante lo que hace. 'Vamos chicos denme la guita. Manoteo, manoteo, paso la gorra'. Lo hace por causas nobles y después manotea para él... No sabemos de qué labura y la gente le da plata. Ese es el problema. Yo cuestiono a los que le aportan", remarcó.

Allí fue cuando, mirando a cámara, le dijo que no está mal que gane dinero advirtiéndole: "Pero ganala con pauta privada. No pidiéndole a la gente para irte de viaje". "Santi Manotea, seguí ayudando si es que te sale... Primero ayudá a las causas que considerás justas. Pero las ayudas no se visibilizan, Y no creas que quien no visibiliza no ayuda. se hacen en silencio", agregó vehemente.

"Segundo en lo particular te digo que no robo, sino que trabajo todo el día. Te escribí y no me contestaste, pero si querés nos juntamos a charlar como adultos. Supongo que tenés tiempo porque no se sabe de qué trabajás. Yo tengo poco tiempo pero si querés me hago tiempo para vos", agregó el verborrágico periodista.

"Lo que queda mal es hacer una para ayudar, una para manotear. Una para ayudar, otra para manotear. O ayudás o manoteás, las dos cosas no van... papá. Si vos ayudás después no podés pasar la gorra para viajar. Garpátelo vos. Si ganás tanta guita con las publicidades que hacés, y está muy bien que te garpen con las marcas de autos, cervezas, o lo que sea, ¿por qué te lo tiene que pagar la gente?", cerró indignado su descargo.

Santi Maratea redobló la apuesta y volvió a responderle a Diego Brancatelli desde sus redes

Claro que tras el descargo televisivo de Branca, Santi Maratea no se quedó callado. Desde sus historias virtuales de Instagram, contraatacó durísimo. Bajo la frase "Branca quedate atento, te estoy por enseñar cómo convertir tu basura en dinero", el influencer se despachó de lo lindo.

"Si te molestó que te saque a pasear, vas a tener que acosutmbrarte porque te voy a tener de hijo toda la vida. La cantidad de veces que quiera, voy a sacarte a bailar: asumilo" fue sólo el comienzo de sus varias stories burlonas.

"Voy a pasar la gorra y se la voy a dedicar a Branca. No te voy a responder amigo, no estás a la altura, no sos tan importante. Sólo voy a aprovecharme de la situación para comprarme un pasaje en primera clase e irme al Lollapalooza de otro continente", siguió con una sonrisa de oreja a oreja.

Y explicó: "Básicamente Brancatelli, lo que estoy haciendo es: agarro tu basura, la composto y la convierto en este link de 100 pesos. La gente que quiere poner, pone y la que no, no está obligada. Si la gente me banca a mí, por algo será... De última, la gente que te banca a vos, que te ponga plata para ir a Qatar".

Pero no conforme con ello, Santi Maratea le preguntó irónico a Diego Brancatelli: "¡Amigo esto es un loco! ¿Cómo me vas a explicar vos a mí?", y volvió a disparar: "Yo no ayudo y lo muestro. Yo lo que creé es una dinámica de conexión entre cientos de milesde personas que nos ponemos de acuerdo a través de internet para solucionar problemas que la gente que vos defendés generó".

"¿Cómo lo logro eso si no lo muestro? si justamente lo que hacemos es mostrar la probelmática y, entre todos, resolverla como podamos. Guachin, ¿de verdad pensás que vos podemos venir a explicarme algo? ¡Te amo!", siguió irónico.

"Y por último guachín, lo peor que hiciste en tu descargo fue compararte conmigo... Serás el rey de la moral, pero tenés miedo de irte a Qatar porque la gente te va a abuchear en el aeropuerto. A mí la gente me paga el pasaje en primera, para irme al Lollapalooza de otro continente", concluyó como si nada .