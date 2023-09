Diego Brancatelli mostró las tremendas amenazas de muerte a su familia

"Les tengo que contar esta historia, esto no empieza hoy pero espero se termine hoy", indicó al aire el periodista. Y remarcó: "Se metieron con mis hijos, con un menor de 7 años. Publicaron una foto de mi nene y me escribieron: ‘Te veo y te mato un pibe’ o ‘Lo vamos a violar’. Terminó preso el que escribió esto".

"Esto viene ocurriendo desde hace al menos tres meses", precisó Brancatelli. Y añadió sobre la persona detenida: "Él tenía la cuenta activa en su teléfono, le allanaron el domicilio y le secuestraron el teléfono. Es de Presidente Derqui".

"No lo conocía, no sé quién es. Utilizó la foto de un tercero, de alguien que no es, y la puso de perfil. Puso un nombre falso en su cuenta", amplió el conductor.

"Se llama Gabriel Alejandro Jesús Starc. Él reconoció que fue él quien amenazó a mis hijos y ahora está detenido. Reconoció que era él quien había amenazado a mis hijos", finalizó Diego Brancatelli.

La foto del hombre que amenazó a Diego Brancatelli y su familia

Diego Brancatelli publicó en su cuenta de Twitter la imagen de Gabriel Starc ya detenido tras un allanamiento, quien fue el hombre que amenazó a los hijos del periodista a través de las redes sociales.

"Preso. Amenazar no es gratis. Gabriel Starc pasó un límite. Amenazó con apuñalar y violar a mi hijo de 7 años. Amenazas anónimas agravadas por ser dirigidas a menores de edad. Punto de partida. Para que no se vuelva a repetir", expresó el periodista.