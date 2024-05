Diego Brancatelli viajó a Miami con su familia y compartió tips para ahorrar: "Gasoleras"

También reveló en uno de los videos que subió que conviene comprar comida hecha en el super. “Compré una carne espectacular desmechada, unos quesitos, fideos, papas fritas y pollos crocantes con ketchup. En total gasté 12 dólares”, contó.

Las publicaciones del conductor generaron diversas reacciones entre los usuarios, y algunos de ellos opinaron: “¿Cuántas veces al año tienen vacaciones? Se ve que en Argenzuela le va bien. Lo publican a propósito, para burlarse de todos. Después viene y tira merda al gobierno, como hacen todos los k”; “Con la nuestra” y “Nunca jamás vacaciones en la Argentina…el dólar los tientaaaaaa”.

Brancatelli, quizás, como respuesta a los mensajes negativos tiene escrito en su biografía: “Trabajo para viajar por el mundo en familia, aunque les moleste”.

Embed

Yanina Latorre dio detalles de las supuestas infidelidades de Diego Brancatelli a Cecilia Insinga: "Hubo una noche..."

Después de cruzarse fuerte en la red social X, donde se tiraron con cuestiones personales, Yanina Latorre habló desde su programa de radio y dio detalles de las supuestas infidelidades de Diego Brancatelli a su esposa Cecilia Insinga.

"Ya que a él (Brancatelli) le gusta tanto hablar de hermanos... le recordé a la hermana de Victoria Vanucci. Y que no me busque la lengua, porque así como la hermana de Victoria Vanucci tengo muchas historias, muchas", comenzó picante la conductora de El Observador.

Y detalló al respecto: "Secretarias de directores... Hubo una noche muy linda que nunca llegó a dormir y la mujer lo buscó por todos lados. Y a las 12 del mediodía fue a la policía y lo terminaron encontrando. Entonces que no busque la lengua... Si quiere pelear, vamos a pelear".

"Me dice beso a Puntita. Es un pobre pibre, un pobre tipo. Cuando vos no tenés el culo limpio, cerrá un poquito el or.., porque en tres minutos me llamó el país para tirarme todos los cuernos y todas las minas que se come. Entonces... frenemos un poco la moto", finalizó contundente Yanina Latorre sobre Diego Brancatelli, lejos de calmar los ánimos.