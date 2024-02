Ángel De Brito, letal con Diego Brancatelli, Nancy Pazos y Rodrigo Lussich: "No pueden conducir ni un triciclo"

"Brancatelli, Pazos y Lussich tienen complejo de inferioridad. Son y serán segundos y terceros siempre", señaló Ángel, fiel a su estilo, sin mucha vuelta para decir lo que piensa.

La figura de América asoció la búsqueda constante de conflicto de parte de ellos con una disconformidad con los tiempos de cambio. "Están nerviosos porque perdió el kirchnerismo", agregó.

Finalmente, Ángel dijo que ninguno de ellos tiene cualidades para estar al frente de un programa de televisión. "No pueden conducir ni un triciclo", decretó.

Ángel de Brito anunció la fuerte renuncia de una panelista: "No voy a soportar más violencia"

El miércoles el conductor Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) que la panelista Mariana Brey renunció a Argenzuela, el ciclo de C5N, liderado por Jorge Rial, que cuenta con los panelistas Diego Brancatelli, Mauro Federico y Damián Rojo.

"La que renunció a su programa es Mariana Brey. Dijo: 'no me los fumo más, no los aguanto más', y renunció. Renunció a Argenzuela, terminó sus días ahí, ahora está de vacaciones", informó el presentador.

Y reveló la razón: "Obviamente, uno de los motivos fue por Diego Brancatelli. Se le hacía duro convivir, así me dijo, con un maltratador. Esto lo ha dicho en varias notas y lo ha dicho al aire también, en cámara y afuera".

El conflicto entre Brey y Brancatelli comenzó cuando Rial tuvo el infarto en Colombia y el panelista lo reemplazó en la conducción. "Mariana lo dijo acá en una nota: 'Con Brancatelli mientras éramos los dos panelistas y estaba Jorge el juego era lógico de panelistas. Pero cuando él está en el rol de conductor me menosprecia todo el tiempo, me ningunea, me maltrata'. Y fuera del aire seguía el tema", detalló Ángel.

"Entonces Brey se pudrió, habló con las autoridades del canal, el canal la quiso retener, quiere que siga en el canal, trabaja bien. Se va a Duro de Domar y estará tres veces por semana", anunció el conductor.