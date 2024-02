La filosa reacción de Yanina Latorre ante las disculpas de Diego Brancatelli: "La próxima..."

"Yo siempre fui picante y políticamente incorrecto. Pero traspasé un límite. Espero acepten las disculpas. Y si bien no coincido en nada de lo que dicen, podemos cruzarnos pero sin esos golpes bajos", fueron algunas de sus palabras además de dirigirse personalmente a cada uno.

Disculpas de Diego Brancatelli

Incluso, también se disculpó con Diego Latorre, quien quedó envuelto en medio del escandalo por las palabras de Brancatelli. "De hecho metí a Diego Latorre en el medio a quien admiro y respeto. No estuvo bien. Repito", mencionó.

De esta forma, al ver su descargo, Yanina se expresó a través de la misma red, y aunque aceptó sus disculpas, no pudo evitar dejar un último mensaje picante. "La próxima, antes de hacerte el banana, recordá q tenes el culo muy sucio Disculpas aceptadas", contestó.

Respuesta de Yanina Latorre a las disculpas de Brancatelli

Yanina Latorre dio detalles de las supuestas infidelidades de Diego Brancatelli a Cecilia Insinga: "Hubo una noche..."

Después de cruzarse fuerte en la red social X, donde se tiraron con cuestiones personales, Yanina Latorre habló desde su programa de radio y dio detalles de las supuestas infidelidades de Diego Brancatelli a su esposa Cecilia Insinga.

"Ya que a él (Brancatelli) le gusta tanto hablar de hermanos... le recordé a la hermana de Victoria Vanucci. Y que no me busque la lengua, porque así como la hermana de Victoria Vanucci tengo muchas historias, muchas", comenzó picante la conductora de El Observador.

Y detalló al respecto: "Secretarias de directores... Hubo una noche muy linda que nunca llegó a dormir y la mujer lo buscó por todos lados. Y a las 12 del mediodía fue a la policía y lo terminaron encontrando. Entonces que no busque la lengua... Si quiere pelear, vamos a pelear".

"Me dice beso a Puntita. Es un pobre pibre, un pobre tipo. Cuando vos no tenés el culo limpio, cerrá un poquito el or.., porque en tres minutos me llamó el país para tirarme todos los cuernos y todas las minas que se come. Entonces... frenemos un poco la moto", finalizó contundente Yanina Latorre sobre Diego Brancatelli, lejos de calmar los ánimos.