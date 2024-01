Diego Leuco aclaró qué pasó en su reencuentro con Sofi Martínez tras la versión de pelea: "Es un delirio"

diego leuco.jpg

En este contexto, Diego Leuco habló en exclusiva con PrimiciasYa sobre el tema y negó de plano cualquier clase de discusión con su ex novia, al tiempo que agradeció la consulta, remarcando que este portal fue el único que lo contactó para conocer su verdad.

"Es totalmente falso. No hubo ninguna discusión de nada. Es insólito. Estábamos ahí charlando en la puerta de su casa. La verdad no entiendo qué onda", aseguró el conductor de Luzu TV.

Asimismo, Leuco enfatizó que en esas fotos "no se ve nada", y que sólo son "dos personas paradas al lado de un auto borroso... y de eso dicen 'pelea', 'discusión'". "Es un delirio. No se ve absolutamente nada en la foto, porque no hay nada" concluyó contundente.

Tras dos años de una relación llena de amor y pasión, Diego Leuco y Sofía Martínez comenzaron a tener una fuerte crisis, que los llevó a tomar la decisión de distanciarse.

En las últimas horas en las redes sociales se viralizaron imágenes del periodista y la columnista de deportes manteniendo una acalorada discusión la vía pública.

Las fotos fueron publicadas por la cuenta @gossipeame en Instagram. En una publicación se ve a Diego sentado en su auto, con la puerta abierta y Sofía retirando algo del vehículo. En otro posteo, están ambos de brazos cruzados, indiferentes el uno con el otro, en la vereda.

“Bueno, estaban Sofi Martínez y Diego Leuco, el domingo a las 9 AM en Victoria San Fernando, parados discutiendo”, precisaron desde ese perfil, que maneja Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi.

La ruptura sentimental se produjo luego de las versiones que indicaban que había algo más que buena onda entre Sofía Martínez y Lionel Messi. Aunque esas versiones fueron desmentidas habrían resentido el vínculo entre el ex Telenoche y la periodista deportiva.