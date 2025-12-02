Diego Leuco explotó y calificó de "odiosa" a Nancy Pazos: el feroz contraataque de la periodista

image

Es cierto que Diego, quien semanas atrás había quedado en el centro de la polémica por la entrevista fallida de La China Suárez en Luzu TV, no suele involucrarse en conflictos mediáticos y suele mantener un perfil más distante de los escándalos. Sin embargo, esta vez su sinceridad lo expuso y el comentario fue suficiente para encender la discusión.

Por su parte, Pazos —acostumbrada a los ida y vuelta mediáticos— recogió el guante y marcó su postura sin titubear. Fiel a su estilo, dejó claro que no piensa dejar pasar ningún comentario que considere una provocación. Así, un juego televisivo aparentemente inocente terminó convirtiéndose en el nuevo capítulo de sus enfrentamientos públicos, ubicándola otra vez en el centro de la escena mediática.

¿Nancy Pazos lleva a juicio a Mariana Brey?

Mariana Brey y Nancy Pazos se cruzaron muy fuerte al aire hace algunas semanas en A la Barbarossa (Telefe), cuando ambas debatían sobre lo que dejó el mensaje en cadena nacional de septiembre del presidente Javier Milei.

“Vos formás parte de esa oposición, una oposición golpista que no quiere que el presidente termine su mandato”, le dijo Brey a Pazos, quien se enojó muchísimo al aire por esas palabras, y Georgina Barbarossa debió intervenir.

Lo concreto es que después se supo que Nancy iba a llevar a la Justicia a Brey por ese comentario y la tensión entre ambas periodistas volvió a encenderse aún más.

En una nota con Intrusos (América TV), Pazos se encontraba hablando cuando apareció de repente Mariana y se produjo un tenso ida y vuelta entre las dos.

“Estoy chocha, feliz, veremos qué pasa, ya nominada es un premio para mí. Es la cuarta nominación, pero hasta ahora no lo gané nunca, algún día lo voy a ganar supongo”, aseguró Mariana sobre su postulación como mejor panelista en los Premios Martín Fierro de Cable 2025.

“Bienvenida al club”, le dijo Nancy. “Cumplimos los años con un día de diferencia, las dos tenemos carácter fuerte, mucho más en común de lo que queremos”, agregó sonriendo Brey.

“A esta altura creo que se lo merece ella”, le respondió Pazos. Y su compañera añadió: “El día que estemos ahí primer plano a Nancy a ver cómo reacciona. Me voy porque tengo que hacer Bondi, sino me quedo encantada en la nota”.

Sin embargo, a los pocos segundos de retirarse, Mariana Brey volvió para tomar el micrófono y despejar una duda: “Le tengo que hacer una pregunta a Nancy, ¿puede ser?: ¿el juicio sigue en pie o te arrepentiste?”.

“Ayer de hecho le pregunté al abogado qué onda y calculo que ya hicieron todas las cosas que tenían que hacer”, le contestó, desafiante, Nancy. Brey, en tanto, exclamó: “O sea que va para adelante, me vas a llevar a Tribunales. Perfecto, era todo lo que quería saber”.

A eso, la periodista reflexionó ante la pregunta: “Va a aprender a no decir barbaridades. Después me dicen si yo la busco y estaba acá. Ella me acusó de un delito y eso está mal, eso no se hace y menos si no te hacés cargo, y no se hace cargo porque lo toma como una broma. Para mí no es broma que alguien te acuse de querer atentar contra la democracia. Se va a enterar en Tribunales”.