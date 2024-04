Diego Leuco, a horas del debut de La Peña De Morfi, reveló cómo quedó su relación con Sofi Martínez

Además habló con un mucho cariño sobre el programa y agradeció a cada uno de los que hacen el ciclo posible. “Gerardo concibió este programa con una gran familia que es la producción, que está desde del día uno, y yo veo que esta producción ama este programa. Se hace con una entrega y una energía que es imposible no contagiarse”, reflexionó.

Diego Leuco y Lizy Tagliani

El ciclo televisivo se destaca por la gran cantidad de músicos destacados que fueron invitados domingo a domingo y Leuco confesó cual seria su invitado soñado: “Un sueño muy difícil es Charly, un ídolo para todos. Esta por sacar el disco pronto, pero se que es muy difícil igual bueno, quien sabe, todo se puede. Lo conozco pero nunca lo pude entrevistar y me encantaría”.

Por último, el conductor se situó en un plano más personal y se animó a despejar las dudas sobre su relación con Sofi Martínez. “Ahora no estoy de novio, estoy muy tranquilo y laburando un montón en un año de mucho trabajo, Luzu, Radio mitre, La peña…Contento con eso y metiéndole a full la energía al laburo”, declaró.

En la previa al estreno de la nueva temporada de La Peña de Morfi, el periodista Diego Leuco contó que recibió una señal de Gerardo Rozín, mucho tiempo antes de saber que iba a ser parte del clásico de los domingos.

En una entrevista con La Nación, el conductor mencionó que, cuando todavía no sabía que iba a ser convocado por Telefe para estar al frente de ciclo, ocurrió una situación llamativa. En ese momento, no le dio importancia, pero luego todo tuvo sentido.

"Si bien tuve siempre muy buen vínculo con Gerardo (Rozín), nunca fuimos amigos, no éramos íntimos, no conocíamos detalles de la vida del otro. Esto lo remarco porque ahora vivo en un departamento que había sido de él. ¡Y me mudé ahí sin saberlo! Y, ya viviendo en esa casa, me llegó la propuesta para estar en La peña...", detalló.

Diego Leuco destacó que, evidetemente, estaba predestinado a ser el conductor de La Peña de Morfi, el programa que fundó Gerardo Rozín en la pantalla chica. "Se puede creer más o menos, pero son señales. Tenía que ser", sentenció.