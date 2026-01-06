Diego Leuco dio detalles de su vínculo con las hijas de Jorge Lanata y fue categórico sobre Elba Marcovecchio

Leuco también explicó por qué, desde un principio, decidieron que el especial tuviera como únicas protagonistas a las hijas de Lanata. “Primero no íbamos a hacer ninguna entrevista, en general hacemos testimonios. Decidimos que sea un recorrido histórico por nuestra parte y que la única entrevista sea a sus hijas”, detalló. En ese marco, aclaró que la ausencia de Marcovecchio no fue una decisión personal contra ella: “No participó Elba así como tampoco lo hicieron otras mujeres que participaron de la vida de Lanata”.

Finalmente, el periodista fue consultado sobre si considera que la representante legal queda expuesta como “la mala” de la historia. Allí, el conductor fue cuidadoso y sincero. “Yo no opino desde un lugar neutral”, reconoció, al explicar que tiene vínculo personal con las madres de Lola y Bárbara y con las propias hijas de Jorge. Sin embargo, marcó un límite claro: “No definiría a las personas por buenas o malas, no soy quién para juzgar a alguien desde lo moral”.

Qué dijo Elba Marcovecchio sobre Diego Leuco

El conflicto entre Elba Marcovecchio y Bárbara y Lola Lanata suma un nuevo capítulo y escala en el inicio de 2026. A un año de la muerte de Jorge Lanata, las hijas del periodista brindaron una extensa entrevista a Diego Leuco, en la que repasaron los últimos días de su padre y expusieron la tensa relación que mantuvieron con su última pareja.

Durante la charla, Bárbara fue directa al referirse al vínculo con la letrada. “Siempre hubo problemas. Yo, por lo menos, no tuve relación”, expresó, y agregó que todas las decisiones mientras el conductor estuvo internado habrían sido impuestas por la letrada

“El contraataque de Elba Marcovecchio. Tiene que ver con la difusión de imágenes de su propiedad, la que compartía con Jorge Lanata, donde Lanata tenía también su estudio de radio. Se filtraron imágenes y hubo una cautelar”, señaló Luis Bremer en A la Tarde (América TV).

“Esa cautelar sigue vigente, entonces, lo que opina Elba a través de su defensora, es que se violó esa cautelar. Esa denuncia va contra el canal (de streaming) Resumido, contra Diego Leuco y también contra Canal Trece porque en el programa Puro Show difundieron las mismas imágenes”, remarcó el periodista, que esa medida judicial continúa vigente y que, según la postura de Marcovecchio, habría sido vulnerada.

Sin embargo, la ofensiva legal no se detendría allí. El periodista agregó que el conflicto tendrá nuevas derivaciones judiciales: “Hoy entran dos demandas más, contra las hijas de su exmarido, contra Lola y contra Bárbara. Por haber violado el acuerdo de confidencialidad”.