A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Directo

Diego Leuco dio detalles de su vínculo con las hijas de Jorge Lanata y fue categórico sobre Elba Marcovecchio

Diego Leuco se refirió a la carta documento que Elba Marcovecchio le envió tanto a él como al canal de streaming Resumido por la entrevista que realizó a Bárbara y Lola Lanata, en la que, según ella, quedó como la “mala” de la película.

6 ene 2026, 17:19
Diego Leuco habló de su relación con las hijas de Jorge Lanata y fue categórico sobre Elba Marcovecchio
Diego Leuco habló de su relación con las hijas de Jorge Lanata y fue categórico sobre Elba Marcovecchio

Diego Leuco habló de su relación con las hijas de Jorge Lanata y fue categórico sobre Elba Marcovecchio

Diego Leuco habló sobre la carta documento que Elba Marcovecchio le envió al canal de streaming Resumido por el documental sobre Jorge Lanata, en el que se difundieron imágenes de la propiedad donde vivía el periodista y funcionaba su estudio de radio, pese a la existencia de una cautelar que lo impedía.

Con un buen vínculo con las hijas del periodista, el conductor conversó en Intrusos (América TV) este 6 de enero de 2026, donde dejó en claro que no tuvo la intención, ni mucho menos, de manchar la imagen de la letrada en la entrevista que les realizó hace una semana atrás.

“Yo no recibí la carta documento de Elba Marcovecchio porque estaba en Córdoba, pero efectivamente estuvo, tanto a mi nombre como al de Resumido”, señaló. Además, aclaró que ya tomó cartas en el asunto: “Hablé con mi abogado de toda la vida y él ya hizo la respuesta formal”.

En ese sentido, el conductor remarcó que comprendió el reclamo y que, a partir de ahora, respetarán estrictamente lo que indique la Justicia. Por supuesto, a partir de ahora no se publicará nada que esa cautelar prohíba y lo que ya publicamos era sin conocimiento de eso. Entiendo el reclamo y nuestros abogados lo están respondiendo”, sostuvo.

Leuco también explicó por qué, desde un principio, decidieron que el especial tuviera como únicas protagonistas a las hijas de Lanata. “Primero no íbamos a hacer ninguna entrevista, en general hacemos testimonios. Decidimos que sea un recorrido histórico por nuestra parte y que la única entrevista sea a sus hijas”, detalló. En ese marco, aclaró que la ausencia de Marcovecchio no fue una decisión personal contra ella: “No participó Elba así como tampoco lo hicieron otras mujeres que participaron de la vida de Lanata”.

Finalmente, el periodista fue consultado sobre si considera que la representante legal queda expuesta como “la mala” de la historia. Allí, el conductor fue cuidadoso y sincero. “Yo no opino desde un lugar neutral”, reconoció, al explicar que tiene vínculo personal con las madres de Lola y Bárbara y con las propias hijas de Jorge. Sin embargo, marcó un límite claro: “No definiría a las personas por buenas o malas, no soy quién para juzgar a alguien desde lo moral”.

Embed

Qué dijo Elba Marcovecchio sobre Diego Leuco

El conflicto entre Elba Marcovecchio y Bárbara y Lola Lanata suma un nuevo capítulo y escala en el inicio de 2026. A un año de la muerte de Jorge Lanata, las hijas del periodista brindaron una extensa entrevista a Diego Leuco, en la que repasaron los últimos días de su padre y expusieron la tensa relación que mantuvieron con su última pareja.

Durante la charla, Bárbara fue directa al referirse al vínculo con la letrada. “Siempre hubo problemas. Yo, por lo menos, no tuve relación”, expresó, y agregó que todas las decisiones mientras el conductor estuvo internado habrían sido impuestas por la letrada

“El contraataque de Elba Marcovecchio. Tiene que ver con la difusión de imágenes de su propiedad, la que compartía con Jorge Lanata, donde Lanata tenía también su estudio de radio. Se filtraron imágenes y hubo una cautelar”, señaló Luis Bremer en A la Tarde (América TV).

“Esa cautelar sigue vigente, entonces, lo que opina Elba a través de su defensora, es que se violó esa cautelar. Esa denuncia va contra el canal (de streaming) Resumido, contra Diego Leuco y también contra Canal Trece porque en el programa Puro Show difundieron las mismas imágenes”, remarcó el periodista, que esa medida judicial continúa vigente y que, según la postura de Marcovecchio, habría sido vulnerada.

Sin embargo, la ofensiva legal no se detendría allí. El periodista agregó que el conflicto tendrá nuevas derivaciones judiciales: “Hoy entran dos demandas más, contra las hijas de su exmarido, contra Lola y contra Bárbara. Por haber violado el acuerdo de confidencialidad”.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Diego Leuco Elba Marcovecchio Jorge Lanata

Lo más visto