Dieron a conocer por qué se agravó el estado de salud de Silvina Luna

Luego sumó: “Es bastante complicado el tema de Silvina. Se estuvieron diciendo cosas durante estos días que lamentablemente no son ciertas. Silvina no está mejor, su cuadro es más complicado aún por la bacteria que le apareció y porque no remonta toda la situación anterior”.

“Hay que esperar, obviamente los médicos están haciendo todo lo posible, pero a veces no alcanza. En el caso de Silvina todo puede provocar una nueva infección, que es sumar más conflictos de salud a los que ya tiene”, cerró Ángel de Brito sobre Luna.

silvina luna.jpg

El significativo gesto de las personas que visitan a Silvina Luna en medio de su internación en terapia

Silvina Luna continúa internada en la sala de terapia del Hospital Italiano. La ex Gran Hermano lucha para salir adelante ante las complicaciones de salud que afronta por las cirugías que le realizó Aníbal Lotocki.

Ángel de Brito, que mantiene contacto permanente con Ezequiel, el hermano de la actriz, contó en LAM que hay un gesto de las personas que la visitan en dicha institución.

“Mucha gente se acerca al hospital para llevarle cadenitas, estampitas, velas, incluso quieren donarle un riñón”, reveló el conductor de las noches de América TV.

El periodista mencionó que algunas personas del medio suelen ir al Hospital Italiano, pero hay quienes se acercan y no quieren que se sepa que han ido a darle ánimo.

Flor de la V, Ximena Capristo y Gustavo Conti son algunas de las figuras que acompañan de cerca a la ex Gran Hermano, que está en una lucha constante entre la vida y la muerte.