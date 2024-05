Dominique Metzger se desprendió de su ropa y le hizo una propuesta especial a sus seguidores

Y detalló quiénes podrán participar del mismo: "Obvio que dentro de todos los que son seguidores! Es todo para ustedes que siempre me acompañan!".

"Son prendas preciosas que están sin uso o casi sin uso y si vieron mis stories saben que hice limpieza de placard y seleccione estas cosas lindas y especiales para sortear entre ustedes", continuó Dominique Metzger.

Y cerró su posteo confirmando cuándo se hará el esperado sorteo: "Comenten porque las quieren! El viernes cerramos sorteo".

El posteo se llenó de comentarios en favor de la iniciativa, Dominique mostró fotos de algunas de las indumentarias a sortear, y muchos participaron para poder quedarse con una de las prendas.

"Las quiero porque soy tu talle y me identifico mucho con tu estilo elegante siempre, y además me encanta todo!", "Un regalito para mi esposa, y un recuerdo tuyo, ídola!", "Hola Domi! Re linda idea sortear tus cosas!! Copado", "Lo quiero. Lo necesito Me gusta todo... Espero ganarlo y ver si me va todo", fueron algunos de los comentarios al sorteo.

Dominique Metzger renunció a Nuestra Tarde en TN y reveló el motivo de su salida: "Triste"

La conductora Dominique Metzger renunció al ciclo Nuestra Tarde en TN y reveló quiénes la reemplazarán. "Los abandono, esa es la parte triste para mí, porque acá hay un equipo hermoso, una parte humana espectacular. Lo más lindo que me llevo de todo esto es la gente, el cariño del equipo, y el saber que este es un lugar de pertenencia para todos los que hacemos Nuestra Tarde", expresó el viernes la periodista en Nuestra Tarde.

Y agregó: "Cuando llegamos era un espacio de compañía, porque era un horario que no tenía tanta relevancia, y estábamos en pandemia. Acá hay equipo, que es lo más lindo y lo más hermoso que tenemos".

Más adelante, Dominique anunció que los conductores Valeria Sampedro y Federico Wiemeyer la reemplazarán: "Estoy feliz de que Dexter y Vale Sampedro sigan con el legado. No es una persona, no es una cara, es un equipo el que trasciende".

"No puedo parar de agradecer porque tenemos un capital humano increíble. Ceci Martí, que es una divina y siempre la lucha con buena energía; Silvia Martínez, que es un lujo que tiene esta señal y Nuestra tarde, es una mujer que le tirás una madeja y te devuelve un suéter, es una profesional de lujo. Nacho Otero, que es un gran compañero, siempre informado y tirando para adelante; Fernando Confessore, que es un fenómeno, donde voy quiero que esté él porque me divierto, me alegra y lo considero un hermano profesional, igual que Diego Ruscitti", sostuvo Metzger.

Dominique, por otro lado, reveló que no se irá de la señal. La periodista conducirá un nuevo programa de TN, del que no dio detalles todavía, y también seguirá en Telenoche en El Trece.