Dura advertencia del ex de Sabrina Cortez a la participante de Gran Hermano: "Una mentira más y..."

“Me parece un montón que una persona quiera continuar una relación cuando te estoy diciendo que me pasaron cosas con un chabón”, sostuvo en dijo la modelo.

Al escuchar esto, Brian Fernández le contestó fuerte desde su cuenta en la red social X y le hizo una contundente advertencia: “Todo bien que te quieras limpiar la imagen para el repechaje, pero ya me estoy cansando", comenzó el joven.

Y agregó indignado: "Escucho una mentira más y salgo a contar toda la verdad. Te aseguro que a la gente no le va a gustar”. “Acordate que yo no vivo de la fama ni me interesa todo esto, no tengo nada que perder...”, cerró muy picante contra su ex novia.

El posteo se llenó de comentarios a su favor y pidiendo que cuente todo: "Te escuchamos Brian…", "Brian la gente de bien te banca. Hacela mier..", "Hacela mierda a la infiel", "Salí hablar men! No mereces todo lo que estás viviendo, aparte no tuvieron con vos piedad en ningún momento", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Sabrina y Alan estuvieron juntos en una fiesta tras salir de la casa de Gran Hermano: ¿hay amor?

En la casa de Gran Hermano, Sabrina Cortez y Alan Simone hicieron match enseguida. Durante el tiempo que estuvieron en el juego, la mendocina y el joven de Chivilcoy se mostraron cómplices frente a las cámaras.

Aunque en el reality ponían frenos a la relación, ahora -que ambos están afuera- parece que el vínculo sigue más vivo que nunca. En las últimas horas se conoció que estuvieron en la fiesta Bresh y se los vio felices.

Para su look, ella optó por lucir un vestido negro brilloso con transparencias de manga corta con una musculosa del mismo tono debajo de la prenda, la cual combinó con un pequeño bolso rectangular.

Él, en tanto, decidió usar una remera blanca de manga corta oversize con la leyenda “Endovant Future Nostalgic” en uno de los extremos superiores.

En Gran Hermano, Sabrina no quería avanzar con Alan porque ella estaba en pareja con Brian Fernández, aunque el noviazgo estaba en la cuerda floja. Al abandonar el juego, la rubia terminó de distanciarse de su pareja y se acercó más a su ex compañero de convivencia.

“Yo ya lo dije, a mi me atraía mucho que una persona se preocupara por mí. Él me daba mucha atención, me buscaba, preparaba el mate, nos moríamos de risa. Una persona que para mí era magnética. Él me la hacía pasar muy bien”, reconoció la mendocina al ser consultada por Santiago del Moro sobre el muchacho de Chivilcoy.