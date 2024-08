Durísima acusación de Mercedes Ninci a Tamara Pettinato por los videos con Alberto Fernández: "Es un delito"

“Vamos con Mercedes que dice que no es privado lo de Tamara”, introdujo al móvil Carmen Barbieri en el ciclo Mañanísima, El Trece.

“No es privado. Primero porque la casa de Gobierno es el templo de los argentinos, así que no es privado”, observó sobre el tema Mercedes Ninci.

“Y además la Ley de Ética Pública dice que el presidente debe abstenerse de usar las instalaciones para beneficio particular. Son las instalaciones del Estado Nacional. Es un delito”, fundamentó la periodista.

A lo que la conductora apuntó: “El presidente hizo que Tamara se sentara en el sillón de Rivadavia y eso no es la culpa de ella".

“No, para mí sí, porque voy al sentido común, no a las leyes. Sos periodista, una persona formada que trabaja hace años y no te das cuenta de que no podés ir a la Casa Rosada, al despacho presidencial a juguetear con el presidente”, retrucó Mercedes Ninci.

“Ubicate en la palmera… Si no mañana van a ir a sentarse a la catedral”, siguió la periodista muy enojada con la acción de su colega.

“La culpa no es de Tamara, acá la culpa la tiene Alberto y está cometiendo un delito terrible llevando mujeres a un lugar donde tiene que trabajar”, cerró Carmen Barbieri dirigiendo toda la responsabilidad por el escándalo al ex presidente.

La producción de Bendita le soltó la mano a Tamara Pettinato con un letal informe

Una situación totalmente inesperada para Tamara Pettinato fue la que se produjo el jueves pasado, cuando minutos antes del aire de Bendita, el ciclo de El Nueve donde se desempeña como panelista algunos días de la semana, se viralizó un escandaloso video suyo alcoholizada donde interactúa con el expresidente Alberto Fernández.

Así fue que la hija de Roberto Pettinato se encerró en su camarín y, sin saber qué hacer o qué decir, optó por no bajar el piso del ciclo que conduce Beto Casella desde hace 19 años.

Y a pesar de que Horacio Pagani fue a buscarla para que pudiese hacer algún tipo de descargo, lo cierto es que ella se fue del canal sin despedirse sin siquiera de sus compañeros. Horas más tarde, durante el fin de semana se la vio refugiada en la provincia de Chubut, los pagos de su actual pareja, el diputado José Glinski.

Así las cosas, tras comenzar una nueva semana, Tamara Pettinato siguió sin comunicarse con la producción del ciclo lo que generó que debieran reorganizar el esquema de los panelistas para no tener una silla vacío.

Fue así que desde Bendita le dedicaron un letal informe, fiel a su estilo, donde repasaron los hechos. Y tras el descargo de Beto Casella, desconcertado todavía por la actitud de Tamara para con el programa donde trabaja, Edith Hermida salió a bancarla, revelando que se comunicó con ella y le hizo saber su apoyo.