Durísima advertencia de Luis Ventura a los colegas que intentan desestabilizarlo en APTRA

"Ya tuvimos una reunión en Telefe, estaban muy contentos", indicó el periodista y presidente de APTRA desde 2015.

Y argumentó sobre la elección del ex animador de Gran Hermano para la clásica gala televisiva: "Según Telefe ya estaba arreglado de hace meses, ellos ya lo tenían decidido".

Embed

"Lo que pasa es que APTRA está en la obligación de ampliar el menú entonces aparecen los Marley o una Verónica Lozano que dijo que le gustaría conducir un premio, apareció Wanda también que adora el Martín Fierro, Iván de Pineda que ha hecho otras conducciones", continuó el periodista.

"Salió Del Moro. No es que estamos improvisando a un conductor, estamos distinguiendo a uno de los mejores", argumentó Luis Ventura.

Consultado sobre los comentarios de algunos colegas que ponen en duda su continuidad al frente de APTRA, Luis sentenció con firmeza: "Me encanta tener a los derrotados y saber quiénes van a ser".

"A mí me sacan con la patita para adelante de APTRA", añadió picante. Y cerró: "Ya que Susana y Mirtha no la quieren agarrar, voy a pedir que me hagan una estatua más grande que la de Gallardo".

luis ventura 2.jpg

Feroz interna en Telefe: la guerra entre Santiago del Moro y Marley por los premios Martín Fierro 2024

Hace apenas unas horas se confirmó en qué fecha se entregan los Premios Martín Fierro 2024 a la televisión y quién será el conductor. El elegido para este año fue Santiago del Moro, quien viene de un gran éxito al frente de Gran Hermano.

La gala del clásico galardón que entrega APTRA será finalmente el lunes 9 de septiembre y según contó Guido Záffora en Intrusos, América TV, se desató internamente en el canal de las pelotas una feroz guerra silenciosa entre dos figuras de Telefe como lo son Del Moro y Marley, histórico conductor de los MF.

"Hay una grieta de conductores porque Marley fue desplazado y dicen en los pasillos de Telefe que este sería el último formato que le darían para conducir (por Marley y Survivor)", precisó el periodista en el ciclo que conduce Flor de la V.

"Del Moro está en un gran momento y lo están poniendo en lugares estelares", añadió. "El canal no está conforme con el rating", apunó Marcela Tauro sobre el reality de supervivencia Survivor Expedición Robinson que anima Marley.

"Salió carísimo, están buscando potenciar un programa que empezó bajo", indicó en la misma línea Guido sobre el programa que conduce Marley que no estaría cumpliendo las expectativas de rating del canal.

Además agregó sobre la decisión de que Santiago sea el conductor de este año de los MF es que "hoy Del Moro es el bendecido" en el canal de las pelotas.