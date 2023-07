Durísima afirmación de Nazarena Vélez sobre Jey Mammon: "Ni siquiera pongo en duda que..."

"Me dolió mucho cuando dijo que pensó en el suicidio. Eso me dolió y me impactó muchísimo", remarcó la panelista. A lo que Ángel de Brito sumó: "Lucas Benvenuto también lo pensó muchas veces, y tuvo varios intentos de suicidio. No por Jey, digo, en los casos anteriores también".

Y reafirmó: "Me sigue pareciendo monstruoso un mayor que se mete con una criatura. También me pasa que escuchándolo a Jey, le creo que no se haya dado cuenta de lo que estaba haciendo".

"A mí no me importa la edad (le dijo a Yanina Latorre). A mí me importa que Lucas habla de marihuana y de violación. Yo me quedo con eso. Eso es lo que a mí me impacta y hace que yo me aleje, que no quiera ni siquiera escucharlo", continuó Nazarena.

Y enfatizó: "Yo a Lucas también le creo cada palabra, no pongo en duda nada: que se haya levantado, que haya sangrado... Ni siquiera pongo en duda, y sé que esto me va a jugar en contra, que le haya suministrado marihuana. Ni si quiera pongo en duda eso porque lo conozco mucho a Jey".

"Y él lo ha contado varias veces también. Pero parece que hay baches en la memoria", finalizó Ángel.

nazarena velez jey mammon 1.jpg

El momento más dramático de Jey Mammon en Intrusos: angustia, llanto e indignación

El miércoles Jey Mammon estuvo en el piso de Intrusos, América Tv. En el programa de Flor de la V, el conductor y humorista habló de la denuncia de Lucas Benvenuto en su contra y protagonizó un momento de mucha emoción.

El cómico recordó cuando fue que se enteró de la acusación del joven por primera vez. "Vino Fernando (Burlando) y le digo: 'vos sabes que esto no es así'. Me empiezo a desesperar, con mi papá en terapia intensiva", rememoró.

"En la denuncia, Lucas dice: 'yo sé que esto prescribió'. Burlando me explica: 'Lucas pide la prescripción, el fiscal va a cerrar el caso'. Lucas sabía eso", agregó.

Jey remarcó que todo se resolvió de forma rápida y no le dio demasiada relevancia al tema porque su papá estaba al borde de la muerte. "Con mi viejo muriéndose dije: 'esto lo tengo que defender'. Burlando me respondió: 'ocupate de mi papá, que yo me encargo de esto'", precisó.

En ese sentido, el cómico afirmó que, si elegía insistir con su defensa, en los medios nadie le iba a creer: "Es muy probable que, aunque yo me hubiese defendido, pasaba todo esto".