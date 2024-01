Durísima denuncia de Brian, el novio de Sabrina de Gran Hermano: "No puedo seguir manteniendo esta mentira"

"Hace muchos días que no puedo dormir a raíz de lo que está pasando y ayer una persona me presiono tanto que a causa de eso salí a hablar por algo que encima no tenía nada que ver en absoluto y me agarró en un momento débil. Es más ni siquiera redacté ese comunicado yo porque no me salía naturalmente, pero lo subí por el amor que le tengo a Sabrina y para cuidarla a pesar de todo y que siga con su sueño", comenzó el joven su posteo.

Y remarcó conmovido: "Pero no puedo seguir manteniendo esta mentira porque realmente no soy yo, me cansé y acá el único que no hizo nada fui yo y al final soy el más afectado de todos".

brian fernandez sabrina cortez.jpg

"Yo ya salí a hablar días atrás y bancarla de la manera más genuina a Sabrina porque tengo un amor incondicional con ella y todos los que nos conocen lo saben. Pero ya me superó todo, y no puedo dejarme de lado a mi como persona", se sinceró Brian, muy dolido por ver a su novia con otro hombre en la casa.

"Cómo dijo ella en la presentación, yo la apoyé siempre en todo los proyectos que se propuso, nunca le quise cortar las alas hasta para entrar acá donde yo sabía que el más perjudicado podía ser yo y aún así decidí acompañarla", continuó.

Y se sinceró: "Por otro lado yo tuve un episodio de ansiedad en la época de la pandemia a raíz del encierro y luego con un poco terapia lo supere hace muchos años. Y eso Sabrina lo sabe, por eso me pareció muy raro que lo que haya dicho públicamente y ella jamás me expondría, así que supongo que lo sacaron de contexto en una charla privada".

"Claro está que uno puede cometer errores o no, es la vida misma. Y más dentro de un programa tan manipulador. Estoy igual que todos ustedes , viendo una persona que parece que perdió la cabeza y hasta me sigue nombrando como si nada hubiera pasado, claramente no toma dimensión de donde esta y me da pena cuando salga y se topé con todo esto y el daño que causó", explicó el novio de Sabrina.

Y cerró: "No apoyo para nada obviamente todo lo que se estuvo viendo este tiempo pero no me gustaría verla mal el día que salga porque siempre me voy a mantener fiel a como soy como persona y los valores que tengo".

brian fernandez sabrina cortez 2.jpg

El especial pedido de Brian, el novio de Sabrina de Gran Hermano

Brian Fernández, el novio de Sabrina Cortez de Gran Hermano, aprovechó la ocasión para compartir un especial pedido para que dejen de enviarle mensajes a la hermana de su novia por todo lo que sucede en el reality.

"Gente les pido por favor que dejen de mandarle mensajes a la hermana de Sabrina porque no tiene nada que ver en absoluto con todo esto!", precisó el joven.

Y agregó: "Es un amor de persona esa chica y es una hermana para mí. Ella la defendió desde el lado más genuino con la ilusión de que todo iba a mejorar".