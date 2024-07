Durísima respuesta de Cinthia Fernández a un polémico posteo de Matías Defederico con un video íntimo

"Es un día muy feliz para mí y seguramente para ustedes también lo vi en sus ojos en sus palabras y abrazos, seguiremos haciendo nuestro camino y saltando obstáculos que se interpongan en nosotros, con calma con paz y con mucha paciencia que todo siempre llega como el día de hoy, no entra en mi pecho la alegría de poder acompañarlas siempre quise estar, pero a veces la vida pone un precio, y como dice un viejo amigo el que tiene precio es barato", continuó su mensaje.

matias defederico posteo hijas colegio acto.jpg

“Un nuevo comienzo, una nueva oportunidad y esta no me la saca nadie porque me han ensuciado muchísimo, también la pelee y me la merezco por las noches q las lloré , por los días que los sufrí de no poder estar, por la salud mental que me llevo este tiempo. Pero hoy estoy orgulloso de ustedes por aguantar y de mi mismo también. Son lo mejor de mi vida las 3 y siempre estaré agradecido de ser su papá”, finalizó picante.

Lo cierto es que al ver esto, Cinthia Fernández le respondió fuerte al padre de sus hijas Charis, Bella y Francesca a través de sus historias y reveló un video que ella le había enviado a él en privado en su momento.

“Si hay algo que yo no voy a permitir es que a mí me digan que yo les puse precio a mis hijas. Qué pena que habiendo terminado un conflicto siga. Otro infeliz que no puede soltar la vida”, contestó fuerte la panelista.

Y mostró lo que le escribió a su ex marido y parte del video en cuestión que le envió por privado donde le respondía a su polémico posteo y la polémica del acto escolar, al cual compartió con el emoji de una rata.

“Escucha, ya que tenés mucho tiempo en redes para ocuparte de mi vida ¿no conoces la palabra paternidad? ¿No podes llevarlas a hacer algún plan algún día que no sea la fantástica idea de jugar a la Play en tu casa?”, comenzó su mensaje.

“Papá de Instagram empezá a ocuparte de ellas y no tanto de mi vida. ¿Qué precio le pusiste vos a las nenas? ¿O no te acordas la suma en dólares que me pediste para la firma del acuerdo? Empezá a cumplir porque vas a volver a tener problemas. Yo tengo que laburar y vos andas hace 11 años de vacaciones”, señaló furiosa.

“El otro día hablaste muy mal de mí delante de mis hijas. ¿Y qué pasó? Mis hijas escucharon esto y me escribieron por la Tablet y me dijeron que me estabas insultando de arriba abajo ante la presencia de ellas”, le decía Cinthia a Matías en el video que le envió.

“Se terminó el conflicto de los alimentos. Ahora vas a tener un conflicto por daño psicológico contra las nenas. ¿Por qué no te ubicas? Jamás en la vida hablé mal de vos delante de ellas. Provocaste que tu hija con la que casi no tenés relación se quiera ir de tu casa y vuelva a mi casa", comentó.

"Ni siquiera sabes construir, lo único que haces es destruir. Ocupate de empezar a aprender a ser ubicado y a cumplir un rol que se llama paternidad”, sentenció Cinthia Fernández.

cinthia fernandez respuesta a matias defederico acto hijas.jpg

cinthia fernandez respuesta a matias defederico 2.jpg

cinthia fernandez respuesta a matias defederico 1.jpg

Un profesor reveló detalles de cómo es Matías Defederico con sus hijas

Hace unos días Matías Defederico asistió a un acto escolar de Charis, Bella y Francesa, las hijas que tuvo con Cinthia Fernández, por lo que compartió un extenso posteo en su cuenta de Instagram donde contó lo felices que se pusieron las nenas al verlo.

Pero lo que más llamó la atención en esa publicación fue el comentario de un profesor de fútbol que reveló cómo es realmente el exfutbolista como papá, teniendo presente las incontables denuncias mediáticas y judiciales de su ex y mamá de las chicas, Cinthia Fernández.

El usuario en cuestión aseguró que Matías es un gran padre, algo que comprobó con sus propios ojos.“¡Grande Mati! Soy profe y me tocó enfrentarlas varias veces jugando al fútbol y siempre te veía presente. Ahí entendí que no todo es como lo cuentan en la tele. Abrazo grande de gol”, escribió en el posteo.

Demás está decir que estas palabras enorgullecieron a Defederico y a sus seres queridos, dado que durante varios años su ex lo catalogó de ser un padre ausente, tanto en el sentido humano como económico, al punto tal que llegó a tratarlo de rata en más de una oportunidad.