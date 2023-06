Durísima respuesta de Gianinna Maradona ante los ataques de Jimena Barón: "Yo sé lo que vi y..."

"Me llamo al silencio para no darle más trascendencia a la historieta. No me queda cómodo exponer miserias ajenas cuando hay tantos niños involucrados", comenzó su mensaje Gianinna.

Y remarcó: "Yo no cuido solo al mío, más cuando después hay un vínculo. Yo sé lo que vi y todo lo que viví. De qué cosas/personas me hice cargo sin siquiera tener por qué ya que hacía media hora que nos conocíamos".

"Fui y soy la protagonista de mi propia vida. Crean lo que quieran creer, lo que sus cerebros y creencias permitan. Hay muchas cosas que pasan de realidad a ficción en un abrir y cerrar de ojos", apuntó la hermana de Dalma.

Y cerró picante: "El lobo siempre va a ser el malo si quien cuenta la historia es Caperucita. Yo hace muchos años atrás por distintas razones y mil motivos elegí un lado. Mi lado, mi vida, nuestra historia... FIN".

Momo, el hijo de Jimena Barón y Daniel Osvaldo, actuó en el show de su mamá

Sin miedo ni superstición alguna, este martes 13 Jimena Barón regresó a los escenarios para retomar con todo su carrera musical, tras la pausa obligada por la pandemia.

Así, tras presentar en los últimos meses varias novedades, entre ellas el hitazo La Araña, la eterna Cobra dio inicio a su Mala sangre tour en el teatro Ópera de la porteña avenida Corrientes.

Con un espectáculo de una hora y media, Jimena Barón abrió su show más personal con Los locos, donde brilló con su versatilidad a la hora cantar y bailar, combinando los más sensuales looks con jugadas coreografías en una importante puesta en escena.

Claro que no faltaron La tonta, Flor de involución, Ya no te extraño, Mi funeral o Ese diamante. Pero sin duda, el momento más emotivo del recital fue la participación de su hijo Morrison Osvaldo cuando su mamá se dispuso a interpretar Mi felicidad, la canción que Jimena le escribió y lo hizo protagonista del videoclip meses atrás.

Como era de esperar, la platea emocionada no dudó en grabar y compartir desde las redes sociales varios momentos del recital, que hoy tendrá otra función, como el emocionante momento de Jimena y Momo juntos sobre el escenario, que luego del show la cantante republicó orgullosa y feliz por el gran presente personal y profesional que vive actualmente.