Durísimo mensaje de Cinthia Fernández tras el desgarrador posteo de Tamara Pettinato

"Resumen de mi carrete los últimos meses… Mi hermano dice que no hay que sacarse fotos llorando. Supongo que es porque nos enseñaron a sonreír sientas lo que sientas", indicó a flor de piel.

Y agregó: "Es más cómodo para todos. Yo prefiero llorar sola y mandar fotos. ¿No lo hacemos todos?".

Lo cierto es que lejos de conmoverse, Cinthia Fernández opinó de manera certera vía Twitter tras este posteo de la panelista y fue muy dura con la hija de Roberto Pettinato.

"No sabes lo que me conmueve esta chica que entraba a la quinta de Olivos en plena cuarentena a altas horas de la noche, mientras la gente SI lloraba por no ver a sus padres/abuelos/ hijos internados o por morirse en un hospital solos… #ceroempatiatuvieronellos", lanzó certera, al ver la noticia replicada en los medios.

El duelo judicial entre Cinthia Fernández y Matías Defederico por sus tres hijas -Charis, Bella y Francesca- sigue teniendo nuevos capítulos semana a semana en la Justicia.

Desde su cuenta de Instagram, el ex futbolista fue contundente al notificar una revocación de medida cautelar que había solicitado su ex pareja, de quien se separó en 2016 y la relación terminó de mala manera, con diferencias públicas y en el plano legal.

Defederico anunció así la medida judicial en contra de la panelista, quien suele contar todo lo sucedido en el ámbito legal con el padre de sus hijas desde las redes.

"Hasta la Justicia se está dando cuenta de que la única traba del amor con mis hijas sos vos. Las amo hijas, siempre luchando por ustedes tres", describió Matías Defederico junto a un escrito judicial que sostiene que Cinthia Fernández pondría "trabas injustificadas" para que él no pueda ver a las nenas.

Y agregó picante con el emoji de un beso: "Querida progenitora, te revocaron tu cautelar. Revés judicial, pero este no lo contas ni festejas".