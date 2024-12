Duro cruce entre Ángel de Brito y Sara Stewart Brown por la salud de Jorge Lanata: "Jamás miento"

"También encontraron líquido abdominal probablemente por la gastrostomía (botón gástrico) que le efectuaron hace dos semanas y se le hicieron una punción para ver cultivos e investigar la presencia de bacterias y ver qué tipo de células hay", agregó.

Y cerró con mucha preocupación: "Mal pronóstico, casi seis meses de internación en la unidad de cuidados intensivos. Esto es oficial lo que estamos contando".

Lo cierto es que desde la red social X, la ex esposa de Lanata, Sara Stewart Brown salió al cruce de la información que dio el conductor y lo cuestionó con dureza.

"No sé qué significa oficial para él. Yo no tengo por qué mentir. Es cierto solo parte de lo que contó, está sin respirador en este momento, y hablando, no existe tal sepsis, esto es lo que pasó ayer explicado sin morbo ni dramatismo", escribió la artista plástica.

Lo cierto es que al leer esto, Ángel de Brito no se quedó callado y le respondió firme a Sara Stewart Brown por cuestionar la información que dio acerca de la salud de Jorge Lanata.

"Oficial significa Oficial. Yo jamás miento, ni por necesidad ni por ninguna causa. Soy periodista profesional, no soy parte. Conté lo que pasó, trombosis, balón pinchado, fiebre, punción bla bla. Beso Kiwi", contestó el conductor.

sara stewart brown cruce con angel de brito por la salud de jorge lanata.jpg

Elba Marcovecchio confirmó una nueva complicación en la salud de Jorge Lanata y se mostró angustiada

Desde la puerta del Hospital Italiano, este jueves Elba Marcovecchio se detuvo a hablar con la prensa, preocupada por la noticia que se conoció anoche sobre la aparición de una trombosis y la posible sepsis de su marido Jorge Lanata, donde se mostró a corazón abierto.

Lo cierto es que la abogada confirmó la presencia de la trombosis en uno de los brazos del periodista, situación que atraviesa desde hace algunos días, al tiempo que remarcó el monitoreo constantemente que cuenta, e hizo saber que "terapia intensiva es un día a día".

En tanto, explicó que "estas cosas aisladamente no es que sean sumamente graves. Lo único que hace obviamente es que al estar tanto tiempo acá (internado) genera cualquier cosita", para referirse a pequeñas complicaciones en medio de su lenta recuperación.

Al mismo tiempo, Marcovecchio se mostró empática con la preocupación de la prensa y de toda la gente que quiere a su marido. Así como dejó en claro su incondicionalidad para con Jorge Lanata.

"Es mi compañero y yo estoy acá para acompañarlo con mucha fe porque es un gladiador", hizo saber y remarcó la profunda fe y la confianza que tienen el cuerpo médico que lo está tratando.

De esta manera, con respecto a la inesperada trombosis que presenta por estas horas el conductor de Lanata sin filtro, Marcovecchio explicó que no son ni más ni menos que esas "oscilaciones en estos procesos que obviamente no son lindas".

Por último, la popular abogada hizo saber que está acompañando a su marido todos los días desde hace seis meses y "todo el tiempo que él esté internado, hasta que salga y esté en casa".