Duro pedido de vecinos de Uruguay contra Jorge Rial en medio de su pelea con Susana Giménez

Pero además, en una nota con LAM, agregó: "Yo no dije nada.. fue ustedes que editaron la nota. No lo dije por ella, es porque todos los que van a Punta del Este son ricos y ratas, no garpan. Lo dije por eso... no por Susana...".

Y estas últimas declaraciones, no cayeron para nada bien en Uruguay. Según informaron los medios de ese país, los vecinos de Punta del Este piden que se le quite al periodista la distinción de "llave de la ciudad" que recibió en el año 2008.

Ya hay grupos de residentes indignados con Jorge Rial que hicieron las averiguaciones jurídicas correspondientes para iniciar el proceso para que el conductor no cuente más con la distinción que recibió por parte de la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este en el Hotel Conrad (actual Enjoy) bajo el argumento de que contribuía a "dar a conocer el balneario en medios argentinos".

Vecinos de Punta del Este piden que se le quite la llave de la ciudad a Jorge Rial

Las declaraciones de Rial alcanzaron para indignar a vecinos y representantes de diversas colectividades esteñas que, patrocinados por la Dra. Lucía Bagnasco, buscarán revisar aquel reconocimiento al animador en la ciudad.

En diálogo con Algo Contigo (Canal 4 de Uruguay), la abogada señaló que nunca estuvo de acuerdo con aquella distinción: "Él no le hacía buena publicidad al balneario. Hacía su negocio mandando un notero como todos para cubrir el verano de la farándula argentina en Punta del Este. No se lo veía en ningún lado", indicó.

Bagnasco señaló que pedirán el expediente para luego evaluar con la Liga de Fomento cómo continúa esta situación. Es decir, si se le retira la llave o se deja "que este señor se siga peleando solo". "No sé si no es darle más importancia de la que tiene a esta persona", cerró la letrada.