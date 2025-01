Duro revés judicial para la China Suárez en su feroz guerra con Wanda Nara

"Se rechaza definitivamente la demanda de Eugenia la China contra Wanda Nara", indicó el panelista, quien accedió a la reciente resolución del juez.

Y no conforme con esto, la China Suárez recibió otra mala noticia de la Justicia: "Hay una nueva cautelar (de Wanda a la China), se concedió el bozal legal digital".

"Es decir, la China Suárez no puede publicar ni mostrar nada de la familia de Wanda", sostuvo el panelista acerca de las publicaciones en redes que puede hacer la actriz de ahora en más sin exhibir nada de la familia de la ex del futbolista.

Suárez había presentado una demanda millonaria contra la ex pareja de su novio. "Le pidió 50 millones por filtra el chat", había informado Yanina Latorre desde sus historias de Instagram.

El conflicto se reavivó hace unas semanas después de las fotos donde Mauro Icardi confirmaba el romance con la China Suárez con una romántica declaración de amor.

El impensado comentario de Lauty Gram sobre el escándalo de la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara

En medio de la llamada "novela turca", que tiene a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez como protagonistas de un escándalo inusitado, Lauty Gram -ex de ésta última- sorprendió a todos al referirse al escándalo del verano.

Entrevistado en la radio marplatense FM Compacto 97.7, Lauty fue concreto al dar su opinión. “Que le metan porque es algo que les da mucha exposición”, deslizó despreocupado al tiempo que aseguró que con Eugenia "quedó la mejor".

Claro que intentó despegarse de los dimes y diretes. "La verdad que en el chisme no estoy metido porque estoy con otras cosas justo ahora, con la música y eso y no le estoy dando mucha bola”, lanzó restándole importancia al escandalete judicial y mediático.

"Terminamos en una re buena onda con la mina, yo después de eso no hablé más nada. Imaginate que no hablo como hace seis meses con la mina", agregó cauto y sobre las stories de Yanina Latorre que detallan a diario las novedades del caso, confesó: “Veo las cosas que sube, pero me da paja leer todos los textos que pone algunas veces. Así que capaz que me pierdo con la novela, pero bueno, es algo que a la gente le gusta ver y que a ella y su pareja les sirve”.

Por último, insistió con su mensaje buena onda para con la China y Mauro, sin dejar de pensar en todo lo que pueden facturar:“Que le metan porque es algo que les da mucha exposición. Si te ponés a pensar, imaginate que todo el país está hablando de eso. Imaginate la publicidad gratis que tienen“.