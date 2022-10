Edith Hermida contundente con la China Suárez y Rusherking: "Unas caras de..."

La panelista reveló qué pasó cuando se cruzaron con la actriz y el joven cantante se acercaron a saludarlos re buena onda y ellos, en cambio, tenían "cara de velorio".

"Yo voy siempre a ese bodegón. Para mí, estábamos un poco fríos para ir a saludarlos, pero Lola Cordero dijo 'vamos ahora'. Fuimos y vi a Silvia, la manager de Rusherking, y me di cuenta de que el horno no estaba para bollos", precisó Edith Hermida.

Y remarcó sobre la actitud que tomó la pareja: "La China tenía una cara que se la pisaba... Estaban como metiéndose las sillas. Nos cortaron el rostro mal. Le dije a Silvia '¿no hay onda?' y me dice que no. Nos fuimos y me lo llevé a Horacito. No dijeron ni 'hola'".

"Rusherking me cae re bien, es divino, súper humilde pero tenían unas caras de velorio...", finalizó la panelista.

Qué dijeron las compañeras de Beto Casella sobre el tenso encuentro con la China Suárez y Rusherking

De esta manera, luego de que Beto Casella dejara expuestos a la actriz y el cantante por semejante desaire, dado que el saludo no se le niega a nadie, dos de sus compañeras de Bendita hicieron saber cómo se sintieron ante el literal corte de rostro de la China Suárez y Rusherking.

Así, por un lado Alejandra Maglietti aseguró: “Fue incómodo, sobre todo por Horacito porque lo convencimos con las chicas de ir y terminó de la peor manera”.

Mientras que Lola Cordero detalló atónita: “El chico del bar nos dijo que estaba ella con Rusherking, y yo sugerí que lo lleváramos a Horacio para que Rusher le explique qué es la música urbana. Nos pareció divertido. Pero no nos dijeron ni hola, una cortada de rostro tremenda”.