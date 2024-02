Edith Hermida enfrentó el rumor de pelea con Eliana Guercio tras su renuncia al ciclo de Santiago del Moro

"No se bancaron más. Eliana se enojó, se levantó ese día y se fue. Y después no siguió trabajando. Ella decide irse, no fue echada", indicó la panelista.

Lo cierto es que la propia Edith Hermida aclaró cómo es su vínculo con Eliana Guercio ante la decisión de su compañera de no ir más al programa.

"Yo no tengo ningún problema con Eliana, desconozco las razones por las que se fue. Hace un mes trabajo en el programa y estoy re contenta", comentó Edith.

Y remarcó: "Yo no me enojé con ella (Eliana) ni estoy peleada. La llamaría porque me enteré hoy que no va a venir más. Es una chica muy trabajadora y tiene toda mi admiración".

"De mi parte cero, soy re buena compañera y me encanta ella. Conciencia tranquila y si ve este programa le mando un beso grande y le deseo lo mejor", cerró Edith Hermida, quien se sumó al ciclo de Del Moro en el verano.

Edith Hermida reveló su pasado botinero y contó con qué futbolista tuvo un romance secreto

Edith Hermida habló por primera vez de su pasado como botinera y le puso nombre y apellido al fugaz romance secreto que supo vivir varias décadas atrás.

En su visita a PH, Podemos Hablar, Tefele, la locutora y panelista de Bendita, El Nueve, estuvo en el "Frente a frente" con Pampita, quien fue directo al hueso.

"Ella dijo que tuvo dos candidatos famosos con los que salió en secreto, y quiero que a uno lo salves pero al otro lo tenés que quemar acá, ahora", planteó picante la modelo conocedora del medio.

"Nunca lo dije. Después voy a tener que leer los portales... No sé su estado civil, pero en ese momento estaba solo, hace mucho tiempo", fueron la primeras palabras de Hermida.

"Jugaba en San Lorenzo, y yo empecé haciendo un programa de San Lorenzo. Campeón del '95... no es muy conocido, pero los futboleros seguro lo conocen: en esa época salí con Javier Netto", completó su confesión revelando su relación con el futbolista.