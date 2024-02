La dura pelea en el programa de Santiago del Moro entre Eliana Guercio y Edith Hermida que terminó mal

eliana guercio.jpg

Guercio decidió después sorpresivamente no ir más al programa radial en medio de este trascendido de conflicto con su compañera.

Consultada por estos rumores ante las cámaras de Intrusos, América Tv, Edith Hermida aclaró: "Yo no tengo ningún problema con Eliana. Desconozco las razones por las que se fue. Me enteré hoy que no iba a venir más".

A lo que el periodista le consultó: "Dicen que la discusión con vos habría sido el motivo por el que se fue. Esto te mancha...". Y la panelista comentó contundente sobre este tema: "No sé qué pasó con Eliana pero yo no me siento manchada. Estoy limpia".

club del moro.jpg

Edith Hermida reveló su pasado botinero y contó con qué futbolista tuvo un romance secreto

Edith Hermida habló por primera vez de su pasado como botinera y le puso nombre y apellido al fugaz romance secreto que supo vivir varias décadas atrás.

En su visita a PH, Podemos Hablar, Tefele, la locutora y panelista de Bendita, El Nueve, estuvo en el "Frente a frente" con Pampita, quien fue directo al hueso.

"Ella dijo que tuvo dos candidatos famosos con los que salió en secreto, y quiero que a uno lo salves pero al otro lo tenés que quemar acá, ahora", planteó picante la modelo conocedora del medio.

"Nunca lo dije. Después voy a tener que leer los portales... No sé su estado civil, pero en ese momento estaba solo, hace mucho tiempo", fueron la primeras palabras de Hermida.

"Jugaba en San Lorenzo, y yo empecé haciendo un programa de San Lorenzo. Campeón del '95... no es muy conocido, pero los futboleros seguro lo conocen: en esa época salí con Javier Netto", completó su confesión revelando su relación con el futbolista.

Claro que cuando Pampita quiso ahondar preguntando si fue un romance duradero, la locutora explicó inmediatamente: "No, no. Fue un amor, pero no un romance. Fue una cosita así nomás... pero fui botinera".