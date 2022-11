Feroz crítica de Edith Hermida a la China Suárez: "Mala onda y no tiene..."

"De la forma que te despreció públicamente en la calle todavía lo tenés conmiseración", le dijo Beto Casella. Y ahí la panelista tomó envión y fue por más.

"Bueno lo voy a decir: para mí lo mejor que tiene China Suárez es que es linda, el resto lo hace todo mal. Es mala actriz, es mala onda, no tiene empatía con la gente. Hay gente que se levanta a la mañana temprano", lanzó contundente.

Y siguió categórica: "Pero a las marcas hay algo que les gusta y le pautan evidentemente, les interesa su imagen... Lo único que tiene de lindo la China Suárez es que es linda".

"A las marcas les interesa la China Suárez. Una chica hueca, linda, que no tiene onda. No es buena actriz, no canta tan bien, es una del montón, no tiene nada", cerró Edith Hermida.

La China Suárez bancó al Chapu Martínez tras las amenazas que recibió en el Mundial Qatar 2022

El influencer Chapu Martínez sufrió repudiables amenazas por la derrota del primer partido de Argentina en el Mundial Qatar 2022. Así, la China Suárez no dudó en salir a respaldarlo fuerte.

Desde las redes sociales, muchos fanáticos de la pelota se la agarraron con el muchacho que se hizo popular por la frase "Traeme la copa Messi" al tildarlo de mufa por 1 a 2 contra Arabia Saudita, llegando a amenazarlo con atentar contra su mujer y su hijo si no se vuelve a Argentina antes del partido contra México este sábado.

Frente a esto, donde el Chapu Martínez se mostró sumamente angustiado desde sus historias virtuales, incluso anunciando que hablaría hoy, la China Suárez rápidamente salió respaldarlo por la misma vía.

“¿A ustedes les parece? Un chico que lo único que hace es hacer videos para hacer reír a la gente, junto a su mujer y su hijito”, reflexionó la actriz.

Y agregó, sabiendo en carne propia de lo que se trata el acoso virtual: “Los mismos inadaptados de siempre haciendo lo único que saben hacer: odiar, destilar veneno”.

En tanto, la China Suárez cerró su respaldo al Chapu Martínez pidiendo: “Esto debe cambiar. Te banco y abrazo fuerte. No escuches, hace tu camino y abrazá fuerte a los que te quieren y a los fanáticos tarados del fútbol, como si fuera lo más importante, me deprimen desde el corazón. Es un juego. Duele perder, sí, pero ser agresivos con los jugadores o los hinchas…déjense de joder”.