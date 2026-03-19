Incertidumbre por la continuidad de Andrea del Boca en Gran Hermano: el comunicado sobre su salud

"En las próximas horas se definirá su situación dentro del juego", cerró.

COMUNICADO GH

¿Qué estaba diciendo Andrea del Boca cuando Gran Hermano cortó la transmisión?

Tras la revelación de Rodrigo Lussich, Adrián Pallares y el equipo de Intrusos este jueves, donde informaron que Andrea del Boca había sido retirada en ambulancia de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, el ciclo de América TV mostró las imágenes del instante en que la actriz confesaba a sus compañeras que no se sentía bien.

Lo llamativo fue que la señal que transmite en vivo lo que ocurre dentro del reality interrumpió de manera repentina la emisión justo cuando Del Boca reunía a sus amigas en la habitación para comunicarles que debía abandonar el juego por complicaciones de salud.

Según relató Lussich, la actriz les explicó que algunos estudios no habían salido favorables y deslizó que podría tratarse de un inconveniente intestinal. Luego, el programa compartió con la audiencia las imágenes del momento.

En esas escenas se observa a Andrea entrando al cuarto y, ante la consulta sobre los resultados médicos, convoca a Mavinga, Daniela y Yipio para contarles que "no le dio bien". Al ampliar con un "no me dieron bien ciertos parámetros", la transmisión se corta de manera abrupta.

A partir de allí, surgieron distintas interpretaciones: mientras algunos sostienen que la producción habría decidido reservar esas imágenes para la edición nocturna del reality en Telefe, otros creen que la salida de la actriz podría coincidir con el vencimiento de su contrato, lo que marcaría el final de su participación en el programa.