El accidentado final de Wanda Nara en ¿Quién es la máscara?: "Me tiré y..." 

Wanda bailando con Brillo - Quién es la máscara - captura.jpg Wanda Nara debió cambiar de vestuario durante la grabación del último programa de ¿Quién es la máscara? debido a que rompió su enterito nude.

“¡Wanda, te cambiaste el modelo!”, disparó la conductora de la versión argentina de ¿Quién es la máscara? tras ver que la rubia ya no llevaba puesto el conjunto brilloso color nude con el que había comenzado la grabación del programa final, sino un sensual vestido negro semi transparente.

“Me lo cambié porque me lo rompió… Cuando me tiré arriba de Brillo, se me rompió”, contó haciendo referencia al momento a puro baile sobre el escritorio de los cuatro investigadores cuando el personaje de Dente hizo dúo con Joaquín Levinton interpretando "Yo no me quiero casar... Y Ud?". El terrible percance que casi deja al descubierto la humanidad de Wanda Nara ocurrió precisamente cuando el unicornio la ayudó a bajar del escritorio al final de la canción. Y con lo coqueta que es la ex de Mauro Icardi, de ninguna manera quiso continuar la grabación del programa con su vestido roto.

El violento comentario de Wanda Nara en ¿Quién es la máscara?: "Tengo unas ganas de agarrarme a las piñas con alguien"

Casualmente en la misma jornada que Mauro Icardi rompió el silencio disparando contra su todavía esposa, Wanda Nara, al referirse a sus movimientos cien por ciento mediáticos dejándolo mal parado tras instalar fuertes rumores de romance con L-Gante, entre otros escándalos, poniendo un hasta aquí y probablemente defina realmente la continuidad o no de la pareja, por la noche la rubia fue noticia una vez más en ¿Quién es la máscara?, el ciclo musical de Telefe que esta semana llega a su final dado que no cumplió con las expectativas del canal líder de la tv abierta argentina.

¿Qué dijo ahora la mayor de las Nara? Tras la participación de Luz, la luciérnaga -que luego se descubriría debajo de ella a Brenda Asnícar-, la investigadora comenzó diciendo “En una de tus pistas que vimos antes decías que si hoy no ganás, te agarrabas de las mechas con alguien”.

Wanda Nara.jpg "Tengo unas ganas de agarrarme a las piñas con alguien" disparó Wanda Nara en ¿Quién es la máscara? (Telefe).

“Con quién en particular quisiera saber… porque tengo unas ganas de agarrarme a piñas con alguien que me encantaría que sea conmigo”, agregó, verborrágica, con una sonrisa pero visiblemente molesta. O por lo menos, es la imagen que quiso dejar ver.

Así, inmediatamente Roberto Moldavsky -uno de sus tres compañeros investigadores junto a Karina La Princesita y Lizy Tagliani- disparó “¿Cómo te vas a agarrar a piñas acá?”, para tirarle de la lengua. En tanto, Wanda Nara argumentó pícara “Bueno, pero fue ella la que dijo que quiere agarrarse con alguien de nosotros”.