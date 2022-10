La final de ¿Quién es la máscara?: Brillo fue el gran ganador y se reveló su identidad

Nieves, salió a la pista nada más ni nada menos que con Soledad, y a dúo interpretaron "Lágrimas y Flores", de la cantante. Para Karina detrás de la máscara se escondía Mercedes Funes, Lizy Tagliani manifestó que era Agustina Padilla, Wanda Nara dijo que era Jimena Barón y Roberto Moldavsky señaló que era Sofía Pachano.

Embed

Luego fue el turno de Therry, quien junto a Alejandro Lerner al piano, cantaron el exitoso tema del cantante, "Después de ti". Tras el show, tanto Karina como Wanda indicaron que era Damián de Santo, mientras que Lizy dijo que era Damián Szifron y Moldavsky aseguró que era Juanse.

Embed

Brillo, el tercer participante de la noche, hizo su performance junto a Joaquín Levinton, y la rompieron cantando "Yo no me quiero casar... Y Ud?", del grupo que lidera el músico, Turf. Moldavksy manifestó que era Diego Ramos, Karina aseguró que era Fernando Dente, Wanda dijo que se trataba de Nicolás Scarpino y Lizy sentenció que era Tiago PZK.

Y finalmente, todos se sacaron la máscara

Luego, los tres finalistas llevaron a cabo sus interpretaciones en solitario: Brillo cantó "Bohemian Rhapsody", de Queen; Therry la rompió con "Feeling good", de Michael Bublé; y Nieves conmovió cantando "Tu falta de querer", de Mon Laferte.

Por votación del público, Therry fue el tercer finalista, y debajo de la máscara estaba el actor Damián de Santo. Nieves, que obtuvo el segundo puesto, era la actriz Mercedes Funes, y Brillo se consagró como el ganador de ¿Quién es la máscara?.

Finalmente, y tal como había anticipado Karina, detrás de la máscara se escondía el talentoso actor Fer Dente, que a lo largo de su participación en el ciclo, deslumbró con cada interpretación.

Embed

fer dente.jpg

¿Quién es la máscara?: Wanda Nara se quebró al escuchar una canción de amor

¿Quién es la máscara? llega a su fin en la pantalla de Telefe, y la polémica Wanda Nara resultó ser el personaje que más promoción le dio al programa spoilenando incluso varias instancias, ahora resultó ser el centro de atención al quebrarse en medio de la presentación de uno de los personajes.

Así, en estos últimos días de programa que fueron grabados la semana pasada, cuando la luciérnaga Luz interpretaba "Héroe", la versión en español del clásico de Mariah Carey, vaya uno a saber si Wanda pensó en su segundo fracaso familiar con Mauro Icardi o si imaginó alguna clase de futuro con su nuevo amigo L-Gante, pero lo cierto es que no logró contener las lágrimas.

"En cada página el amor, nos convierte en luchador y descubres lo común, no hay un héroe como tú", fue una de las estrofas que entonó Luz en la que Wanda tuvo que secarse las lágrimas que asomaban en sus ojos y amenazaban con correrle el maquillaje.

Embed

De esta manera, al término de la performance de la luciérnaga, Oreiro no dudó en halagar a la enmascarada. "Lo hiciste muy muy bien. Tenés re lindo registro de voz" aseguró la conductora, mientras que Wanda Nara la interrumpió con sus sentimientos a flor de piel. "No queríamos balada, me hizo emocionar. Fue demasiado fuerte, un golpe al corazón", admitió la rubia que por estas horas es el personaje de la farándula local más polémico por su ruptura con Icardi y su supuesto romance con L-Gante llegando a deslizarse que estaría esperando un hijo del referente de la cumbia 420.