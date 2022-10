¿Quién es la máscara?: Wanda Nara se quebró al escuchar una canción de amor 

Wanda Nara y jurado en Quién es la máscara.jpg Wanda Nara se quebró durante la interpretación de la "Héroe" este lunes en ¿Quién es la máscara?.

"En cada página el amor, nos convierte en luchador y descubres lo común, no hay un héroe como tú", fue una de las estrofas que entonó Luz en la que Wanda tuvo que secarse las lágrimas que asomaban en sus ojos y amenazaban con correrle el maquillaje.

De esta manera, al término de la performance de la luciérnaga, Oreiro no dudó en halagar a la enmascarada. "Lo hiciste muy muy bien. Tenés re lindo registro de voz" aseguró la conductora, mientras que Wanda Nara la interrumpió con sus sentimientos a flor de piel. "No queríamos balada, me hizo emocionar. Fue demasiado fuerte, un golpe al corazón", admitió la rubia que por estas horas es el personaje de la farándula local más polémico por su ruptura con Icardi y su supuesto romance con L-Gante llegando a deslizarse que estaría esperando un hijo del referente de la cumbia 420.

Wanda Nara y L-Gante enfrentaron los rumores de embarazo: "Más adelante..."

En la noche del domingo, Wanda Nara hizo un vivo en su Instagram con la compañía de fondo de sus amigos Kennys Palacios y Flor Mellino. Luego apareció Zaira Nara que salía de darse un baño de espuma. Los cuatro estuvieron el fin de semana largo en Punta del Este y la empresaria aprovechó para responder preguntas de sus seguidores.

Minutos después se sumó desde su casa L-Gante y una de las consultas que hicieron los seguidores fue si Wanda Nara está embarazada.

Wanda Nara y L-Gante En los últimos días se ha hablado de romance y hasta embarazo, fruto de la reciente amistad entre Wanda Nara y L-Gante.

"No, no estoy embarazada. Dejen de preguntar eso", contestó la ex de Mauro Icardi.

"¿Quién da esas confirmaciones?", preguntó L-Gante por su parte. "Kennys", arrojó Wanda Nara en chiste.

De esta manera, la empresaria y el cantante negaron el rumor de que estarían esperando un hijo.