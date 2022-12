El accidente escatológico de Yanina Latorre, en medio del partido de la Selección en el Mundial Qatar 2022

Embed

"Estaba festejando el primer gol con mi amiga y me hice pis encima", exclamó Yanina. De inmediato, tuvo que darse una ducha y cambiarse de ropa. "Me duché la mitad del cuerpo. Ella me dio una bombacha y un pantalón", precisó la rubia.

La mujer de Diego Latorre reveló que es una situación que le suele ocurrir cuando está con muchos nervios. "Hace mucho que no me pasaba", cerró.

yanina latorre.jpg

La propuesta hot de Camila Salazar al Dibu Martínez tras el triunfo de la Selección

La Selección Nacional pasó a las semifinales del Mundial Qatar 2022 tras un partidazo frente a Países Bajos. El equipo de Lionel Scaloni logró la victoria en los penales.

En las redes sociales, muchos famosos celebraron la hazaña del plantel liderado por Lionel Messi. La actriz Camila Salazar sorprendió a sus seguidores con un singular posteo.

Embed Miamor me dejas una noche con el #dibu si su mujer me lo permite? ♥ @mela1000 — Camila Salazar (@salazarcamille) December 9, 2022

"¿Mi amor me dejas una noche con el #dibu si su mujer me lo permite? @mela1000", escribió la hermana de Luli Pop en su cuenta de Twitter, en referencia al Dibu Martínez, uno de los protagonistas del partido.

Habrá que ver qué dice Mandinha, la mujer de Emiliano Martínez, sobre la iniciativa de Camila. Por lo pronto, el arquero tiene que seguir concentrado en la Selección y en su desempeño en Qatar.