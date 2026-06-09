Rufina volvió al país y Nicolás Cabré compartió un momento muy especial con ella

"Más allá de de ganar o perder, de hacer un gol o errar mil, de ser la mejor jugadora o no tocar una… No sabes la felicidad que me da acompañarte y verte disfrutar. Te felicito amor mío", agregó luego el marido de Rocío Pardo en otro sentido mensaje el artista, sensibilizado por ver a su hija disfrutar de la actividad deportiva.

Cabe recordar que la adolescente hace años que juega al hockey y Nicolás Cabré disfruta de acompañar a su hija en los partidos de fin de semana.

rufina foto jugando hockey

La profunda reflexión de Nicolás Cabré sobre la vida de su hija Rufina en Turquía con la China Suárez

Nicolás Cabré habló a fondo sobre la decisión de Rufina de viajar a Turquía con la madre la China Suárez y cómo vive a diario la distancia con su hija.

"No hay día que no pase que creo que le pasa a todos, que vas entendiendo las cosas que decían tus papás, hoy que ya no los tengo descubro muchas cosas que ellos han vivido y entiendo las cosas que a lo mejor nunca me dijeron", comenzó el actor en su visita al programa Vuelta y media (Urbana Play).

"Con que no tenés que ser un palo en la rueda frente a decisiones que a veces pueden gustarte más o menos, en el caso que mi hija esté en otro país. Entendés que vos no tenés que ser un palo en la rueda y que mi hija gracias a Dios tiene la posibilidad de decidir y decir bueno quiero aventurar y conocer otro país e idioma. Tenés que entender que vos tenés que apoyar y cuando ella se de vuelta te tiene que ver sonriendo y fantástico", continuó analizando..

Y remarcó: "Yo aprendo y veo a una Rufina feliz. Yo siempre tuve claro que la prioridad siempre es, fue y será Rufina. Y yo te puedo plantear dos panoramas y vos decís ‘A o B’. Y el que sea, yo voy a estar y la voy a apoyar. Ella va y viene, hablamos todo el día. La extraño, pero la apoyo y valoro lo que hace. El contexto en el que ella está es completamente diferente y dejó a todos sus amigos, no solo a mí. Tiene amigos nuevos, otro idioma, otro mundo completamente diferente”.

Sobre el final, el actor se sinceró al referirse a cómo atraviesa el tiempo que su hija está en el exterior: “Entender que no todo es color de rosa, y eso es parte también de la vida. Y entender que hoy mi lugar está un poco más lejano y que hay cosas que yo no puedo resolver. Todo me ayuda a tratar de ser mejor que es lo único que quiero”, cerró Nicolás Cabré.