El accidente de Marcos Ginocchio que preocupó a sus fans: "Me lastimé cerca de..."

Ante este tuit, los mensajes de alarma que comenzaron a llegarle al Primo se multiplicaron sin parar con el correr de las horas. Sus fanáticos querían saber qué le había pasado y cómo estaba.

TW Marcos Ginocchio golpe en la cara.jpg

Es por eso que el salteño, atento con tan cariñosas y preocupadas consultas, hace unas horas llevó tranquilidad a todos a través de un nuevo posteo. “Para los que me preguntan por el golpe, me lastimé un poco cerca de la ceja jugando al futbol, pero todo está bien. Nos tropezamos con un amigo y me golpeé la cara. ¡Gracias a todos, un beso enorme!”, aclaró.

Inmediatamente sus fans agradecieron la explicación, le pidieron que se cuide y rápidamente asociaron que el accidente fue en el partido de fútbol que jugó el miércoles con los chicos de La Casita de Belén, la institución que rescata niños en situación vulnerable, durante su visita.

Embed

Las tiernas fotos del reencuentro de Marcos Ginocchio de Gran Hermano 2022 con su perra Morita

Aunque el ganador de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio, tiene un agenda super cargada y, en este momento, por compromisos laborales se la pasa viajando, se hizo un lugar para volver a Salta y reencontrarse con Morita, la perrita que acompañó a los jugadores en el reality.

"Se extrañaba", escribió el "Primo" en sus redes sociales y publicó tres fotos con Morita, la perrita del programa que adoptó al salir de la casa más famosa del país.

Marcos GH 1 Morita.jpg

Nacho Castañares, el subcampeón del reality, comentó la publicación y preguntó: "¿Cuando voy a verlos?". Tanto él como Julieta Poggio convivieron con la perrita hasta los últimos minutos que terminara el ciclo conducido por Santiago del Moro.

Otros seguidores también escribieron en el Instagram del ganador de Gran Hermano 2022: "La mejor familia que Morita pudo encontrar"; "Papá Primo, te amamos"; "Son hermosos juntos" y "Extrañábamos verte con Morita", fueron algunos de los comentarios.