El acertado vaticinio de Pitty La Numeróloga sobre la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi

“Yo le había dicho que iba a tener un romance. Este romance viene hace tiempo. Es un romance que a ella la traspasó, la puso en otro lugar. Me parece que Wanda es dueña de su vida, lo está viviendo con mucha alegría. Y es así, un romance”, agregó.

De todos modos, Pitty advirtió que no destaca una reconciliación entre Wanda y Mauro. "La sentí como enamorada, pero si tengo que hablar como numeróloga, y no como persona que te cae bien, y que te puede escuchar, yo creo que es un romance. Me parece que es algo que ella tenía pendiente, que puede durar un tiempo y que todavía no están cerradas las puertas con su ex pareja”, señaló.

Y finalizó: "A veces hay lazos que son mucho más profundos, que en un matrimonio pueden pasar muchas cosas. Generalmente, la gente, no dice la posta, o estos tiempos uno sabe que hay muchas idas y vueltas en un matrimonio. Creo que a Mauro le puede salir un amorío, puede haber mucho más movimiento, pero es un tiempo”.

Wanda Nara reveló que L-Gante le mostró su enorme talento oculto

A poco de haber confirmado su romance, Wanda Nara y L-Gante tomaron un vuelo rumbo a Río de Janeiro, Brasil. La conductora de Bake Off Famosos y el cantante eligieron ese destino para desconectarse y disfrutar de su relación.

En su cuenta de Instagram, la mediática compartió del exclusivo hotel que eligieron para hospedarse en esa ciudad.

En uno de sus posteos, Wanda Nara retrató a L-Gante con una plancha, preparándose para sacar las arrugas de su ropa. La figura de Telefe quedó fascinada con la obsesión del artista con el cuidado de sus prendas.

"Quién te ha visto y quién te ve @lgante_keloke", escribió la mediática en la publicación, donde se lo ve al cantante aguardando que el artefacto tome temperatura.

Wanda y L-Gante viajaron a Río de Janeiro con Jamaica, la hija del artista y su ex, Tamara Báez. Al parecer, la conductora tiene un buen vínculo con la pequeña. "Wanda se lleva bien con Jamaica, la quiere mucho y juegan", contó Elían, antes de salir de Ezeiza rumbo a Brasil.