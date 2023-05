El actor argentino que vive en Colombia se solidarizó con las hijas de Jorge Rial: "Me puse a disposición"

Embed

"Me pareció que debía ponerme a disposición de las hijas. Sé que no es fácil estar en otro país y no conocer a nadie, más si tu familiar pasa un mal momento de salud. Tal vez necesitás una ayuda de cualquier tipo y me pareció que yo se la podía brindar estando acá, conociendo Bogotá y Colombia. Sé que por suerte Jorge está superando el mal momento", dijo Andrés Vicente, el actor que interpretó a Alfonso en la tira infantil de los 90, Cebollitas.

El fin de semana se supo que Jorge Rial fue internado en una clínica privada en Bogotá, Colombia. Según trascendió, el periodista tuvo una descompensación y debió ser trasladado de urgencia.

El último parte médico informa que el conductor se recupera lentamente. “Ya está extubado (le sacaron el respirador) con descenso de los inotropicos (drogas para mantener la presión arterial) y buena evolución”, dice el comunicado.

Rial estaba disfrutando de unos días de vacaciones en Bogotá. El periodista no estaba solo. Se encontraba acompañado por María del Mar Ramón, un escritora colombiana, de 30 años, que es señalada como el nuevo amor de la figura de C5N.

Ante la repercusión que generó la internación del conductor, y el vínculo que los une, la joven tomó una drástica decisión: cambió de su perfil en Instagram, que pasó de público a privado para resguardar su intimidad.

"La 'novia' de Rial paso a privado su cuenta. Por eso, estaba en Colombia acompañándola por su trabajo. El sábado le pregunté por Jorge pero nunca respondió. Hace dos meses que salen", señaló Ángel de Brito en Twitter.