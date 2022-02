El acuerdo de Tefi Russo y el Pollo Álvarez para que funcione su matrimonio

“Ella es una reina y me acompaña en todo como yo también la acompaño a ella. Yo trabajo mucho, soy un privilegiado porque hago lo que me gusta y ella apoya. Cuando me salió la conducción de El juego de la oca por este verano, me dijo que le diera para adelante y que nos veíamos cuando podíamos. Nuestro matrimonio es así...”, expresó el Pollo Álvarez.

Además, reflexionó: “Hay que pensar con la cabeza del 2022, creer que la gente tiene que estar todo el día junta es de una cabeza básica... nosotros no pensamos así”.

Y, sobre pasar tiempo separados, como la navidad pasada, indicó: “Estamos relajados, nos amamos y cada uno tiene sus tiempos. Nos respetamos y fin del tema. Nos molesta la mala leche”.

Pollo Alvarez Tefi Russo

El Pollo Álvarez enfrentó los rumores de separación de Tefi Russo

Joaquín El Pollo Álvarez enfrentó los rumores de separación de Tefi Russo que surgieron hace unas horas luego de que se vieran fotos de su Noche Buena de Navidad sin su mujer, con quien se casó en noviembre de 2019.

El conductor compartió el domingo una serie de historias de Instagram de los días de descanso que pasa junto a su familia después de un año de mucho trabajo y así despejó cualquier tipo de rumor de crisis entre los dos.

“Toda la vida y desde muy chico (estuve) solo pensando en trabajar y trabajar, cosa que amo porque además tengo la suerte de hacer lo que me gusta. Hace tal vez un año empecé también a disfrutar los descansos como parte del crecimiento personal y profesional. Acá van 7 días para mi familia y para mí”, explicó El Pollo Álvarez en una de sus historias en la red social con fotos desde la playa junto a ella.