El picante dardo de Tamara Báez a  L-Gante tras su encuentro con la China Suárez: "No busques..."

Lo cierto es que sin mencionar a nadie, ni hacer referencia alguna a ninguna persona, mientras L-Gante se mostraba públicamente con la ex de Rushering, Báez se despachó con un sugestivo posteo desde sus historias virtuales.

China Suárez y L-GANTE

Así, en la publicación que compartió la mamá de Jamaica puede verse la foto de una muñeca articulada inspirada en su característico look -pelo colorado, enormes labios y ojos delineados- junto a una leyenda con una clara indirecta filosa. “No me busques en otras personas. No estoy en ninguna”, escribió en la instantánea que compartió justo a la hora que L-Gante se mostraba públicamente con la China Suárez.

El filosísimo mensaje de Tamara Báez en medio de su nuevo enfrentamiento con L-Gante: "Siempre encontrarás..."

Nada parece definitivo cuando se trata de la pareja de L-Gante y Tamara Báez, y aunque últimamente las cosas no estaban nada bien entre ellos, parece que estarían mejorando entre los papás de Jamaica, y la reconciliación podría ser una realidad.

Lo cierto es que unas semanas atrás el cantante subió a sus redes un particular video, irónico tal vez, de Tamara en la puerta del country en el que vive, bromeando con respecto a su salud y cómo se siente la joven durante la ausencia del cantante.

En las imágenes se puede ver a la influencer al lado de una ambulancia, y la voz de un hombre, que no es L-Gante, dice "Doctora ¿no tiene algo para el dolor del corazón para Tamara?”.

La doctora se acerca a la mamá de Jamaica, se abraza, y la leyenda que escribió L-Gante es lo más llamativo: "Ella cuando me voy más de 10 días”, haciendo clara referencia a lo mucho que se extrañan. ¿Nueva reconciliación?