Rusherking reveló cómo pasó su cumpleaños tras su reciente separación de la China Suárez: "Decían que..."

En las redes, las imágenes generaron diversas especulaciones de sus fans en las redes, donde alertaron que lo notaron poco festivo y sin estar del mejor ánimo en el día de su cumpleaños.

Ante estos comentarios que observó en las redes, Rusherking se volcó a su cuenta de Twitter para aclarar qué fue lo que pasó realmente en su cumpleaños.

"Recién vi unos tiktoks que decían que estaba re triste en las historias de ayer. Jajajajaja taba re en pedo y cómo saben que no me gusta me cantaron el cumpleaños 40 veces los culiaos. Los amo estoy FELIZ", indicó el artista nacido en Santiago del Estero para despejar cualquier tipo de dudas sobre cómo pasó su cumple.

Rusherking celebró su cumpleaños y la China Suárez sorprendió con un llamativo gesto en las redes

Este sábado 20 de mayo, Rusherking cumplió 23 años. El cantante mostró parte de su festejo junto a su familia en Instagram, mientras que su ex, la China Suárez, tuvo un llamativo gesto en su cuenta.

En dicha red social, la actriz compartió un sorpresivo video con el que dio a entender que aún sigue triste por la separación, que se produjo hace pocas semanas.

A principios de abril, ambos confirmaron el fin de su relación a casi un año de haber comenzado el noviazgo. Y en las últimas horas se mostró conmovida en un posteo que luego eliminó.

La China publicó un clip donde se la veía acostada en su cama junto a su hijo Amancio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña. También musicalizó el clip con Acróstico de Shakira, canción de la colombiana dedicada a sus hijos con Gerard Piqué, Sasha y Milán.