El angustiante mensaje de Gianinna Maradona tras sufrir un robo: "Lo que más me dolió..."

Y agregó muy triste: “Lo que más me dolió es perder la estampita de mi viejo, la foto 4x4 de Ben y los stickers que tenía en la funda”.

“Ojalá lo vendan y les sirva más de lo que me servía a mí. Todavía estoy sin WhatsApp y sin número de teléfono”, les explicó a sus seguidores, amigos y familiares.

Más abajó, en la historia, Gianinna remarcó: “Instagram no me dejaba recuperar mi contraseña tampoco. Me ponía que mi usuario no existía y Fierita Catalano me salvó la vida. Gracias, te queremos”.

Gianinna Maradona historia.jpg

La inesperada reacción de Benja Agüero al ver un posteo de Daniel Osvaldo y Daniela Ballester

Por estos días, Daniel Osvaldo y Daniela Ballester disfrutan de unos días de relax en Cariló. De hecho, se los vio muy acaramelados en la playa y un paparazzi los captó con su teléfono.

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, el ex jugador le dedicó un posteo a su nuevo amor: una imagen de ellos dándose un beso y una declaración muy romántica. "Vos y yo", escribió.

Benja Aguero.jpg

Para sorpresa de muchos de los seguidores de Daniel Osvaldo, la publicación recibió un "me gusta" de parte de Benja, el hijo del Kun Agüero y Gianinna Maradona, ex pareja de hoy músico.

Al parecer, el joven construyó una estrecha amistad con el ex futbolista cuando estuvo en pareja con su mamá. Osvaldo y Gianinna tuvieron una larga relación, pero una infidelidad de parte de él habría provocado la ruptura del vínculo.