Los desgarradores posteos de Dalma y Gianinna a tres años de la muerte de Diego Maradona

Al tiempo que agregó más abajo en la misma foto: "Te extraño todos los días de mi vida y te juro que vas a tener la justicia que te merecés! Te amo". Además, sumó otra historia en la que se la ve luciendo una remera con el rostro de Diego, en la que aseguró que estará "Todo el día así".

En tanto, por el lado de Gianinna Maradona si bien desde sus historias virtuales compartió la misma postal familiar, emocionó a todos sus seguidores al publicar un emocionante video con imágenes del astro del fútbol desde su infancia hasta sus momentos más brillantes dentro de la cancha.

"Desborde de amor y orgullo absoluto! Gracias por este regalo, es un abrazo al alma! Gracias a todos los que fueron parte para lograr semejante obra de arte! Gracias pequeños gigantes por cantar tan hermoso, me queda este recuerdo para siempre en el corazón! Gracias Gracias Gracias!" escribió emocionada Gianinna agradeciendo a los profesores y al coro de 3° grado del colegio que compusieron y grabaron tan emotiva canción dedicada a la memoria de Diego Maradona.

Claudia Villafañe también recordó a Diego Maradona con un particular mensaje

Claro que no sólo sus hijas Dalma y Gianinna compartieron emotivos y sensibles posteos para dejar en claro que su papá, Diego Maradona, está presente todos los días de sus vidas.

Lo cierto es que Claudia Villafañe, mamá de las chicas y ex esposa del Diez, también lo recordó este sábado desde sus historias virtuales, más allá de que no terminaron de la mejor manera y hasta el ex futbolista la llevó a juicio del que hace poco salió sobreseída.

Replicando un posteo de la menor de sus hijas, Claudia le sumó tres emojis en señal de pedido de justicia por la muerte de su ex marido.

En la Storie se ven los colores celeste y blanco de la camiseta argentina con el número 10 que supo vestir Diego durante su paso por la Selección, con el hashtag #JUSTICIAPORD10S, al que Gianinna agregó: "Préndanle una vela y pidamos esto con fuerza!".