El angustiante momento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en el partido de Thiago en Inter Miami

222.jpg

Tan es así que recientemente, Leo y Antonela cruzaron los dedos con gran expectativa cuando vieron que al pequeño le tocaba patear un penal. Pero tremendo fue el momento que se viralizó en las redes al ver que el arquero atajó la pelota.

Thiago Messi 1.jpg

Tal como puede escucharse en el video tras el resultado del penal errado por parte de Thiago Messi, el público presente no dudó en festejar con gritos y aplausos la atajada del pequeño arquero, que a falta de sus padres dentro de la cancha contó con el consuelo de uno de sus compañeros de equipo.

Embed

Aseguran que Antonela Roccuzzo está embarazada: las fotos que alimentan el rumor

Semanas atrás, en una entrevista con Migue Granados en el streaming Olga, Lionel Messi sorprendió a todos con una declaración. La Pulga dijo que le gustaría agrandar la familia e incluso afirmó que quisiera tener una nena.

"Me gustaría tener otro bebé, pero no estamos en la búsqueda. Me gustaría la nena", fueron los dichos del astro del fútbol. Desde entonces, los fanáticos esperan que ese deseo se convierta en realidad.

antonela roccuzzo.jpg

Hay quienes aseguran que hay indicios de un embarazo. Un gesto que Antonela Roccuzzo repite en algunos posteos en su cuenta de Instagram desataron las especulaciones sobre un bebé en camino.

Sería algo incipiente, pero hay quienes señalan que la botinera hace un esfuerzo por cubrir sus abdomen en varias fotos en dicha red social, lo que hace pensar que trata de evitar que se vea su vientre en público.