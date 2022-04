El angustiante momento que atraviesa Érika Mitdank, una de las ex de Ricardo Fort

ricardo fort y erika mitdank 1.jpeg Érika Mitdank junto a Ricardo Fort allá por 2011 en ShowMatch.

Así, en su interacción con sus seguidores de Instagram, Mitdank se dispuso a responder preguntas desde sus historias donde abrió su corazón y contó lo mal que se siente, así como también aseguró que no quiere volver a la televisión. El ida y vuelta comenzó cuando le consultaron si se sentía bien, y la rubia disparó "La verdad que no, hace 1 año antes de que muera mamá empecé con una especie de depresión que hasta el día de hoy sigo teniendo y tratando". Mientras que sobre su vuelta a la tv aseguró "No quiero volver", asegurando en otra respuesta que "Me parece un ambiente de mierda".

Claro que cuando confió no saber de dónde saca las fuerzas para seguir adelante, aseguró "Tengo la esperanza de que todo va a pasar y que voy a volver a ser la que siempre fui". Así como también cuando su fandom quiso saber si actualmente se separó de su pareja, Érika lo negó rotundamente pero se sinceró contando "Él es quien me mantuvo arriba todo este tiempo... pero no es fácil llevar a una persona depre adelante, así que eso a veces afecta".

Érika Mitdank, entre la terapia y sus ganas de trabajar

En tanto, la especie de entrevista virtual que Érika Mitdank fue respondiendo a los internautas no quedó allí, dado que también se animó a hablar de la ayuda que actualmente recibe. Así, cuándo quisieron saber si está bien con su novio, la rubia confesó "Hago terapia, tomo medicación y no me da vergüenza decirlo...".

Y si bien sabe perfectamente que poner su energía en el trabajo le haría muy bien, la ex de Ricardo Fort contó "No estoy en condiciones de trabajar, mi cabeza no ayuda... pero sé que me haría bien! En algún momento volveré". Además, cuando un seguidor le sugirió que se aferre a sus seres queridos, la modelo se sinceró: "Yo me alejé del mundo, amigos, conocidos, familia. Me metí para adentro (error). Pero es como me salió... ahora me cuesta horrores coincidir con ellos y verlos. Mis amigos me reclaman mucho, algunos se enojan, pero el que no vive en tus zapatos no sabe lo que es estar así. Hablar es fácil...".

En tanto ya hacia el final de las tantas preguntas que respondió, Érika Mitdank reveló su miedo para con las redes, si bien dio a entender que intentará salir adelante. "La verdad que tenía miedo a hablar y abrirme así... pero las redes son tan falsas, donde todo es lindo y perfecto pensé que quizás alguien podía sentirse identificado conmigo y me di cuenta que sí. Leo todos sus mensajes y somos muchos! Sé que vamos a poder, no paremos hasta lograrlo", concluyó.