El angustiante pedido de Patricia Sosa por su mamá de 94 años que fue afectada por la inundación

"Los autos flotan y no la puedo ir a buscar. Está subida en un sillón desde la mañana temprano. Estamos preocupadas. No sabemos qué hacer. Sin luz", agregó la artista.

Por su parte, un seguidor le sugirió que llame a Defensa Civil, y ella le respondió: "Ya llamé a los bomberos, la policía y defensa civil, y nada".

pedido patricia sosa.jpg

Patricia Sosa contó entre lágrimas el mal momento que vivió: "Cuidémonos"

Este lunes, la cantante Patricia Sosa compartió en sus redes sociales el mal momento que vivo en la calle cuando un joven intentó arrebatarle su celular luego de que ella intentara ayudarlo.

Entre lagrimas, la artista se grabó dentro de su auto y conmocionada por el episodio relató: “En un día como hoy, que llueve mucho, yo estoy estacionada, vi a un chico y me dio mucha pena porque estaba bajo la lluvia vendiendo pañuelitos y la gente era muy indiferente”.

“Me acercó los pañuelitos, busqué en la cartera, y tenía unos mangos entonces se lo iba a comprar. Bajé un poco la ventana, y cuando le estaba dando la plata lo que hizo fue manotearme el celular. Tuve un reflejo rápido, se le cayó al piso y lo recuperé”, siguió.

Tras contar lo sucedido, continuó el video con una dura reflexión y se preguntó: "¿Qué hago, ayudo como acostumbro a hacer y me arriesgo a un golpe en el brazo como el me acaba de dar, o sigo de largo y tengo miedo, que es lo que no quiero hacer? Estoy en esa disyuntiva”.

“Hay que ayudar, y corres el riesgo cada vez que te expones que te quieran hacer daño. Tratamos de ser conscientes del prójimo pero cuidémonos, porque nadie está libre”, cerró.