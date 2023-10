La inesperada anécdota retro de Coco Sily con Patricia Sosa: "Yo iba a tomar la leche con ella y Pergolini"

“No es por eso. Yo laburaba en la Rock & Pop con Mario Pergolini e íbamos a escuchar el disco de ella”, reveló el actor. “Me acuerdo de que Martita tenía como cinco años”, agregó Coco.

“Era un pasillo y caíamos con Mario Pergolini a manguearle tomar un café”, expresó el conductor de radio, quien sostuvo que ese recuerdo se remonta a 1993.

“¿No fui entonces el primero en tu vida?”, dijo entre risas Fantino, quien es amigo de Sily. “Te ponés celoso”, disparó el comediante.

Caramelito explicó por qué volvió con su ex y reveló cómo se dio la sorprendente reconciliación

Cecilia Caramelito Carrizo y Coco Sily sorprendían a toda la farándula al confirmar su romance a fines de junio. Sin embargo, a las semanas, la relación llegó a su fin y la conductora luego confirmaba que volvió con su ex pareja, Damián Giorgiutti, de quien se había separado a fines de 2022.

En charla con el ciclo radial Agarrate Catalina, La Once Diez, Caramelito reveló cómo fue el acercamiento con su ex marido y si ya convive o no con él.

“Si bien nos separamos en diciembre, con Damián seguimos en contacto por nuestros hijos y toda la familia. El vínculo fue muy bueno, pasaron siete meses y empezamos a tener conversaciones sobre reparar. Él dio el primer paso (en la separación y la vuelta)”, precisó.

Y remarcó: “Cuando hablo de reparar, me refiero a lo que tenía que ver con nosotros dos y la historia que tuvimos de 25 años. Todo lo que va pasando en el día a día se va sumando al tapete. Son tantas cosas que van pasando que todo cuenta”.

Sobre las críticas ante su ruptura sentimental con Coco, Caramelito explicó: “Esto viene siendo parte de un proceso, las cosas no se dan de un día para el otro, tanto las rupturas como las recomposiciones”.

Y sobre su presente con Damián contó: “No estamos conviviendo. Estamos viendo la manera de poder recomponer todo. Iremos viendo de a poco qué es lo mejor para todos. Siento que llevará el tiempo que merezca”.