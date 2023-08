La mujer de Aníbal Lotocki hizo una fuerte revelación tras la muerte de Mariano Caprarola

"Por favor investiguen realmente cual fue la causa que llevó al fallecimiento de Mariano, porque la historia oficial es que falleció de un shock hemorrágico. Es la primera historia que salió, que dijo Ángel de Brito, investiguen ahí. ¿Cómo me vienen a tocar el timbre a mi y pretenden que yo diga algo? Yo no me puedo hacer cargo de todo lo que dicen en la televisión" deslizó.

María José Favarón

En ese momento, el periodista recordó las palabras de Caprarola, donde denunció que le habían inyectado veneno y María José respondió: "Dijeron muchas cosas, dijo también que tenía el nombre de la persona que cubría Aníbal en la caja fuerte, ¿Por qué no van abrir la caja y nos dejamos de toda esta parafernalia? ¿Cómo va a existir esa persona…?".

"No hay veneno, yo no estoy envenenada. No quiero hablar de él porque me quedo con lo mejor, con el mejor recuerdo de él y de su entorno. Con Marino nunca tuvimos un litigio, jamás. El a mi nunca me dijo 'tengo temor'", agregó.

Finalmente, el periodista le preguntó si tuvo comunicación con los familiares de Mariano en este duro momento y ella reconoció: "Me comuniqué con gente cercana a su entorno. Yo conozco a la mamá de Mariano, a su hermano y a la cuñada. Me dijeron que estaban shockeados cuando fue lo que sucedió".

La mujer de Aníbal Lotocki realizó polémicas declaraciones sobre Mariano Caprarola y Silvina Luna

Cuando por estas horas se complica cada vez más la situación judicial del polémico y ya inhabilitado médico Aníbal Lotocki, por la sumatoria de denuncias de pacientes operadas por él, fue su mujer María José Favarón quien salió a defender a su pareja de las denuncias que diariamente van incrementándose.

Con un perfil de Instagram cien por ciento fit, en las últimas horas Favarón se dispuso a responder preguntas de los usuarios donde habló de todo un poco, defendió a Lotocki y hasta se despachó opinando sobre la muerte de Mariano Caprarola y la salud de Silvina Luna, quien lleva varios meses internada en terapia intensiva por la disfunción renal que comenzó a padecer como consecuencia del material inyectado en su cuerpo.

María José Favarón y Aníbal Lotocki 1.jpg

“¿Qué se siente estar casada con el Dr. Muerte?” preguntó directa una seguidora en clara referencia a Lotocki y sus dudosos procedimientos quirúgicos. Pero Favarón intentó esquivar el asunto con evasivas, respondiendo: “No sé quién es el Doctor Muerte. No creo exista alguno, al menos en la vida real. (Ahora, te referís a una película) Sé más clara”.

En tanto, ante la consulta de otro usuario sobre si en su cola tiene lo mismo que Silvina Luna, la mujer que suele mostrarse a puro entrenamiento y luciendo su físico disparó tajante: “Yo me operé un poco antes que ella y sí, claro, tenemos exactamente el mismo procedimiento. Y tengo mucha gente conocida que también. Y aquí estamos, muy bien”.

Claro que otras de las preguntas en el mismo tono fue “¿No te da miedo terminar como Silvina (Luna), Mariano (Caprarola), Gabriela (Trenchi), etc, etc.?”. Pero la mujer de Lotocki, respondió en tono despreocupada: “Me preguntaron muchas veces y siempre dije lo mismo. No tengo miedo y no tengo motivo para tener miedo. Estoy muy segura con todo”.

Respuestas María José Favarón - mujer de Aníbal Lotocki - IG.jpg

Asimismo, cuando otro seguidor quiso saber“¿Qué pensás de tu marido respecto de la muerte de Mariano?”, Favarón se despachó con todo. “Me parece una falta de respeto que hablemos de algo de lo cual se desconocen las causas. Así de clara y respetuosa soy sobre el tema”, deslindando toda responsabilidad sobre la disfunción renal de Caprarola que se produjo tras la intervención estética realizada por Lotocki, al igual que en el caso de Luna.

Cabe mencionar que esta semana, el programa Intrusos (América TV) dio con el médico en la puerta de su casa en Olivos, quien desde la muerte del productor de modas al que operó tiempo atrás había decidido no salir del interior de su domicilio. Claro que como era de esperar, Lotocki no quiso dialogar con la prensa y se metió en su auto rápidamente para evitar ser tomado por las cámaras, según detalló el periodista Alejandro Guatti.