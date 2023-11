El angustiante video de Sonsoles Rey, ahijada de Sandra Mihanovich, en busca de su tercer trasplante de riñón

“El tercer trasplante tiene que ser lo mejor que exista”, aseguró Sonsoles sobre el gran riesgo que tendría esta operación en un vivo de Instagram.

Y en un fragmento de la transmisión en vivo en las redes, la mujer detalló: “Me pusieron un catéter en el cuello, muchos lo vieron, y estuve como tres o cuatro meses enchufada a la máquina desde ahí porque tenía donante vivo".

“Los brazos se me están deformando un poco porque me cortaron acá y me juntaron una arteria con una vena para que banque la presión de la máquina. Entonces me pinchan y se filtra, ustedes no saben las cosas que hace esa máquina y el riñón, y que nosotros ni sabemos”, contó con valentía Sonsoles Rey.

Marita Novarro se casó con Mihanovich en 2016, y Sonsoles, hija de Marita, contó además que se apoya en la meditación diaria durante varias horas y que su hermana también estaba teniendo problemas renales.

“Mi hermana está en la misma que yo. A ella se le despertó a los 50 años y a mí a los 16. Que mi hermana esté así es tan fuerte que no puedo ni hablarlo. No lo puedo resistir”, dijo conmovida y con mucho coraje.

Sandra Mihanovich recordó a César Mascetti y volvió a leer su carta de despedida

El 4 de octubre de 2022 se conoció la triste noticia de la muerte del periodista César Mascetti, a los 80 años, producto de una larga enfermedad.

Sandra Mihanovich estuvo en el programa PH Podemos Hablar, Telefe, y recordó al gran compañero de vida de su madre Mónica Cahen D'Anvers, e incluso volvió a leer la carta de despedida que dejó.

“Era muy consecuente con lo que pensaba y con lo que sentía y lo demostró hasta ultimo momento con esa carta que escribió”, reconoció la cantante.

Y habló sobre aquella carta de despedida que leyó en su entierro: “Por suerte la leí muchas veces antes del entierro, por eso estaba más armadita. Vas transitando...”.

“Nos dejó toda clase de instrucciones de cómo proceder, porque ahora tenemos que cuidar su legado: el amor por la tierra y el trabajo con la naturaleza. Los benjamines son duraznitos que el plantó dos meses antes de morirse", precisó Sandra Mihanovich.

Y luego de leer aquella fuerte carta donde se despidió días antes de morir, cerró sobre cómo está su mamá tras la pérdida de su gran compañero: “Está muy bien mamá”.