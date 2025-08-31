Qué dijo Silvina Escudero ante la picante pregunta de Mirtha Legrand a Vanina por la pelea que tuvieron

Embed

En ese sentido, sin entrar en detalles del por qué de la pelea entre las dos, Vanina comentó que siempre priorizaron el bienestar del círculo íntimo que las rodea.

"Nunca quisimos hablar de lo que pasó, quedó entre nosotras. Las dos realmente le ponemos un valor a la familia, y más allá de haber diferencias, pudimos como subsanarlas y superarlas. No es lindo obviamente. Duró unos meses, lo que pasa es que fue un momento de mucha exposición", expresó la esposa del humorista uruguayo Álvaro Navia.

Lo cierto es que a la distancia desde su cuenta en Instagram, Silvina Escudero reaccionó al ver a su hermana en la mesa de Mirtha Legrand y subió una imagen mirando el programa desde su casa: "En mi reposo viendo a mi hermaniña @vaninaescudero con la sra @mirthalegrand", expresó la morocha lejos de hacerse eco de esa pregunta al hueso de la conductora a su hermana por aquella pelea que tuvieron el año pasado.

silvina escudero vanina escudero mirtha legrand

Qué dijo Vanina Escudero acerca de su pelea y reconciliación con Silvina Escudero

En una charla con el programa Intrusos (América Tv) en octubre pasado, Vanina Escudero se sinceró a fondo sobre su vínculo con Silvina Escudero y lo distintos altibajos que tuvieron a lo largo del año.

"Hablamos y está todo muy bien", aseguró la bailarina, remarcando que a través del dialogo pudieron escucharse y lograr un acercamiento para resolver sus cuestiones pendientes.

Y en ese sentido aclaró: “Quiero dejar los detalles para nuestra intimidad, me parece que este año pasaron muchas cosas y está bueno preservar la familia, a la gente que es constante en tu vida. Con los detalles se generan rispideces y discusiones que no tienen sentido".

"No fue por dinero. Dieron todos los motivos habidos y por haber por los cuales podríamos haber tenido una distancia y la realidad es que nunca salieron a la luz los motivos”, remarcó Vanina sobre el motivo de la pelea con su hermana.

“Hoy estamos tan bien que no sé si tengo ganas de ponerme a revolver cosas que no suman. De todas las cosas que se dijeron muchas no estuvieron buenas y no tienen que ver con la realidad. Entiendo que son las reglas del juego, pero a veces las cosas que se dicen son terribles y no sé de dónde nacen”, concluyó Vanina sobre el tiempo que estuvieron distanciadas con su hermana y que por suerte pudieron dejar en el pasado.